王美惠拋長照政見　張啓楷嗆沒做功課

民眾黨嘉義市長參選人張啟楷。（中評社 資料照） 中評社嘉義10月6日電／藍白合力支持的台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷5日提出長者交通政策，比照台中市標準，提高敬老卡搭乘計程車的單趟補助上限，並質疑民進黨參選人王美惠5日邀“中央”官員考察台“衛福部”嘉義醫院，“假公務之名、行助選站台之實”，另嗆王提出的加碼長者居家安全補助“沒做功課”沒實質內容，只喊口號。



王美惠5日邀“衛福部次長”呂建德等人考察嘉義醫院，了解嘉義市醫療及長照服務現況，並討論擴充照護量能計劃。王美惠除提及經她建議“中央”支持嘉義醫院興建長照大樓，嘉義醫院已提送18億元興建計劃，也說嘉市長照需求持續攀升，除增加住宿型照護床位，更應從預防著手，所以特別提出擴大長者居家安全補助。



王美惠說，未來不論長輩是否具有身心障礙或失能身分，只要有實際居家安全改善需求就能申請，項目包括防滑設備、扶手等。



張啓楷批評王美惠最近頻頻跟著“中央部會”首長行程跑，難免讓人質疑是“假公務之名、行助選站台之實”。他更質疑王美惠沒做功課，嘉市府早已有“獨居老人居家安全設備裝置計劃”及“獨居老人居家用電安全檢測及照明修繕汰換計劃”，另用電安全檢測及修繕汰換也有相關補助。他強調，王若主張擴大補助，應交代補助對象、金額、財源及加碼方式，不能只喊“擴大”。



張啓楷5日也提出長者交通政策，表示未來將推動提高愛心敬老卡搭乘計程車的單趟補助上限，比照台中市提高至100點，讓長者無論就醫、參加活動或探親訪友，都能獲更便利的交通支持。