爆料如雪片般飛來　白委追問徐佳青涉貪

右起台“外交部次長”吳志中、卓榮泰、“僑委會委員長”徐佳青接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團昨再度爆料“僑委會委員長”徐佳青利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國、老公開公務車等爭議。民眾黨籍“立委”洪毓祥6日質詢追問此事，但徐兩度欲解釋遭無視，洪僅要求台“外交部”必須勿枉勿縱好好調查，並強調“接獲的爆料如雪片般飛來，有照片、有私下錄音，只是民眾黨團沒完全播放而已”。



“行政院長”卓榮泰6日率各部會官員赴“立法院”施政報告並備詢。徐佳青今天戴著口罩答詢。



台灣民眾黨日前曾爆料，徐佳青安排兒子登上東沙島，隨後遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰新台幣10萬元。民眾黨團5日再爆料，2024年徐佳青的美籍丈夫唐博偉違規開駐華府中心的公務車當私家車用，甚至徐2022年任副委員長時，讓當時14歲的兒子冒充成無編制的“攝影官”隨行出訪“蹭吃蹭車”，要求徐立刻停職，“外交部”、“僑委會”依法究責。



洪毓祥質詢時問及，卓榮泰公務行程應該都沒有帶家人同行吧？知情人士爆料，“僑委會”高階訪團卻有徐佳青將兒子包裝成攝影官一事。卓回應，若有些行程必須帶家人，是需要註明，但他這兩年都沒有。是不是讓徐佳青自己說明，或向委員解釋？



不過，洪毓祥則回絕說，他想先請“外交部”回覆，徐的丈夫使用駐外機構公務車，涉及駐美代表處長、華府中心主任、政治組、會計組，也應該詢問台駐美代表俞大㵢，甚至是台駐德代表謝志偉，希望“外交部”能組成獨立調查小組徹查此事。



台“外交部次長”吳志中回應，這件事沒有人向“外交部”提出檢舉，在昨天記者會後，已請外館釐清真相，待外館回覆後，再向“立委”報告。洪毓祥強調，“外交部”需就公務車使用進行詳盡獨立的調查，若調查沒有爆料情事，就還徐佳青清白，但我們也希望看到詳細調查紀錄，因為民眾對此事深惡痛絕。吳志中說，他過去是駐法代表，徐佳青應該也有來法國，但並未有攝影官情事發生。



洪毓祥強調，你們就好好調查，因為我們接獲的爆料如雪片般飛來，有照片、有私下錄音等，民眾黨團只是沒有完全播放，希望你們勿枉勿縱好好調查，不希望看到假公濟私的事件⋯⋯此時，徐佳青想解釋詢問，她可以回答嗎？洪則再度無視，繼續說，若一切自費合乎公務車使用規定，那就把所有調查結果、單據、里程數全部查清楚。隨後便結束質詢，並勿讓徐有解釋的機會。