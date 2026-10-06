卓榮泰：台美關係穩定　軍售按計劃推動

卓榮泰與台“國防部長”顧立雄（左）答詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）美國對台軍售進度受到關注，“行政院長”卓榮泰今天面對中國國民黨籍“立委”洪孟楷質詢時表示，台美關係一直很穩定，不論已經發生或仍在磋商中的軍售案，目前都按照計劃推動。



洪孟楷追問，特朗普曾形容對台軍售是很好的談判籌碼，卓榮泰是否認同？卓回說，“這個事實並非如此”。



台灣駐美代表俞大㵢日前接受外媒專訪表示，有信心美國總統特朗普最終會批准最新一批對台軍售，目前台灣仍在等待總額約140億美元的軍售案，相關進度因此受到矚目。



卓榮泰今天率領部會官員赴“立法院”進行施政報告並備質詢。藍委洪孟楷質詢時關注“習特二會”後台美關係及軍售進度，並詢問賴清德是否曾召集相關官員進行沙盤推演或召開“國安會議”。



卓榮泰表示，台美長期合作，包括科技、經濟等領域都維持穩定，政府在“習特二會”之前、期間及會後都隨時掌握相關情勢，並沒有發生意外的事情。至於台美間已經簽署，或者仍在磋商中的軍售案，也都按照原有計劃持續推動。



洪孟楷再問，如果美方拿對台軍售與大陸交涉，是否違反“六項保證”？卓榮泰則強調，台灣關係法及六項保證是美國與台灣之間的關係與承諾。



一旁的“國防部長”顧立雄也補充說，美方目前仍在審議相關軍售，台灣尊重美方程序，美方也一再表明對台軍售計劃沒有任何改變，因此目前就是靜待美方適時對外公布。