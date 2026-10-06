七成選民挺連任南投縣長　許淑華：再接再厲

南投縣長許淑華受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月6日電（記者 方敬為）網媒《ETtoday》5日發布中國國民黨籍南投縣長許淑華滿意度民調，有近七成受訪者支持連任。許淑華今天對此表示，感謝縣民肯定，她會持續努力、再接再厲，距離11月28日投票只剩50幾天，她會繼續拼，爭取選民支持。



南投縣議會縣政總質詢5日落幕，媒體當天也公布縣長許淑華滿意度民調，根據民調數據，南投縣民對縣府5大面向、15項政策，平均滿意度達74.5%。另對於許淑華的整體表現，有69.6%的受訪者表示滿意、21.6%不滿意；並有69.8%受訪者表態支持許連任，不支持者19.7%，另有10.4%受訪者未表態。



許淑華6日出席“南投市光明里集會所”啟用典禮，針對民調顯示近七成民眾支持連任受訪表示，該民調針對南投縣政府各項施政表現調查，縣民對教育、建設以及交通等各項施政表示滿意，她非常感謝南投鄉親的肯定。過去3年，縣府陸續把債務還清，並推動老人送藥服務、65歲免費配眼鏡與擴大幸福巴士等政策，貼近鄉親的需求，特別是在偏鄉醫療資源的補足上，鄉親們真實的感受也都反映在民調中。



許淑華提到，根據民調顯示，有69%多的鄉親願意支持她連任，她要再次謝謝所有南投縣的鄉親朋友，對縣政府整體施政表現給予肯定。當然，我們還有很多面向有進步空間，要持續努力，希望未來她若順利連任，在往後4年裡，會將目前尚未達到鄉親標準的各項指標繼續提升。