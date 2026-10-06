蔣萬安促沈伯洋表態　是否支持大麻合法化

國民黨籍台北市長蔣萬安（左）及民進黨台北市長參選人沈伯洋。（中評社合成資料照） 中評社台北10月6日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年一篇談及毒品政策的文章近日再度引發討論。中國國民黨台北市長蔣萬安6日問沈伯洋，請好好、清楚、大方地告訴大家，是否支持大麻合法化？“yes or no很清楚”。



藍營近日猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋昔日發文推動毒品除罪化。台北市長蔣萬安向沈伯洋拋出3問：1.要在哪裡設置這樣的社區中心？2.社區中心要提供施打什麼樣的毒品給吸毒者？3.過去反對新北市校園尿液篩檢，如今納入政策的轉折原因為何？（以及如何安排社工協助執行）。



沈伯洋6日早受訪反嗆，自己講的戒治方式就是北市府現行政策，“現在作者都還沒死，還在這裡”，卻變成他們講的才算數。他呼籲既然蔣造謠沒要道歉，乾脆第一場辯論就來討論毒品防治，這是他專業，他非常熟。



蔣萬安6日上午出席台北市文山區景豐二區社會住宅新建工程動工。媒體問蔣，沈伯洋再度被翻出曾發文支持大麻合法化？是不是覺得沈要出來講清楚？蔣萬安表示，他的立場非常清楚，就是堅決反對“毒品除罪化”、“毒品零容忍”。



蔣萬安指出，他的立場非常清楚，也請沈委員好好的、清楚大方地的告訴大家，“你是否支持大麻合法化”？“yes or no很清楚”，立場清清楚楚，跟民眾說明就好。