雲林綠選將遭押　藍籲賴辭劉建國競總主委

國民黨團6日上午召開記者會，出席者左起，首席副書記長洪孟楷、國民黨團書記長許宇甄、藍委牛煦庭。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月6日電（記者 邱筠媜）民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富、其弟蔡永順以發放育兒津貼名義加碼送紅包涉賄選，遭檢調查扣新台幣290萬元現金及紅包袋。國民黨團今召開記者會表示，民進黨雲林縣長候選人劉建國難以切割，並要求劉建國競選總部主委賴清德請辭，讓檢調好好辦案。



民進黨雲林縣黨部執行長、雲林縣議員蔡永富，與投入雲林縣議員選舉的胞弟蔡永順，涉嫌假藉鄉公所發放新生育兒津貼之際，身著競選背心加碼發放2000元現金紅包行賄選民。雲林地檢署2日發動搜索查扣高達290萬元現金及大批紅包袋，訊後認定犯罪嫌疑重大，蔡永順因串供之虞遭法院裁定羈押禁見，蔡永富則裁定60萬元交保候傳。



國民黨團6日上午召開“民進黨雲林縣黨部執行長賄選鐵證如山，查扣近300萬！劉建國道歉說明、別想切割！”記者會，國民黨團書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷、“立委”牛煦庭出席。



許宇甄指出，蔡永富1990年涉嫌販賣、夾帶海洛因被判刑14年，受排黑條款限制無法繼續參選，才交棒由弟弟蔡永順參選，豈料竟從其住所搜出290萬現金與紅包袋。檢調搜索現場查扣高達290萬元現金及預先準備的紅包袋。



許宇甄提出三點質疑：第一，蔡永順自今年3月起，利用公所發放2000元育兒津貼的機會，私下加碼塞給新生兒家庭2000元紅包，這種公然買票行為檢調卻直到10月1日才發動搜索。把照顧年輕父母的國家福利當作買票工具，手段極為惡劣，讓全雲林的新生兒父母深感羞愧。