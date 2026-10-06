帶兒出訪？徐佳青：核銷被查兩次無圖利

“僑委會委員長”徐佳青接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨“立法院”黨團近期接連爆料“僑委會委員長”徐佳青帶兒子出訪、丈夫使用公務車等爭議。徐佳青今天在“立法院”答詢時表示，“僑委會”公務預算使用都依照相關法律規定，今年以來短短兩、三個月內已被查了兩遍，結果都證明一切依法辦理，“沒有任何圖利個人或圖利私人的情事發生”。



“行政院長”卓榮泰今天率同各部會官員赴“立法院”，進行施政報告並備質詢。徐佳青的爭議成為在野黨關注的焦點之一。



中國國民黨籍“立委”馬文君質詢卓榮泰時請徐佳青一起上備詢台，她說，近日有許多新聞涉及徐，包括公務車輛使用、預算運用，以及家人參與公務行程等問題，因此希望給徐一點時間向外界說明。



徐佳青對此向馬文君表示感謝，她接著說，“僑委會”在公務預算上的使用，一切都是按照過去相關法律規定辦理，除了今年例行性的“監察院”“審計部”檢查之外，民眾黨“立委”還特別要求相關單位再檢查一次。



徐佳青說，因此“僑委會”在短短兩、三個月內，就接受了兩遍檢查，而兩次檢查結果都非常清楚，證明所有預算使用都是依法辦理，沒有任何圖利個人或私人的情況。



徐佳青強調，相關資料從2020年一路查到現在，因此她可以明確向“立法院”及外界做以上說明。



馬文君則表示，過去對於外交、僑務相關預算，“立院”都盡量協助，讓相關工作能順利執行，但如今既然出現這些爭議，希望“僑委會”後續提供更詳細資料。公私之間的分際必須清楚，尤其僑務預算持續增加，每一分都是人民的納稅錢，相關單位都應謹慎掌握，向人民清楚交代。