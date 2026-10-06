公衛學者批沈伯洋把毒品當藥品　擁毒非反毒

國民黨召開“公衛減害與毒品開放不能混淆 民進黨切勿挑戰毒品底線”記者會，出席者左起防疫學會理事長王任賢、前國健署署長邱淑媞、國民黨發言人柳采葳。（照片：國民黨提供） 中評社台北10月6日電／針對民進黨台北市長參選人沈伯洋過去在文章中曾提及“建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”說法，防疫學會理事長王任賢強調，台灣是反毒，毒品要能夠在社區，必須要先修法；“醫界基本上來講只有一個立場，就是反毒，反毒是底線”。



前國健署長邱淑媞則質疑，民進黨台北市長參選人沈伯洋文章裡只看到tag大麻，沒有找到美沙冬，原文把毒品跟藥品劃上等號，把非法的癮說成是法律建構的霸權，還罵校園驗毒是爛招，“這是擁毒、不是反毒”。



中國國民黨6日召開“公衛減害與毒品開放不能混淆 民進黨切勿挑戰毒品底線”記者會，出席者包括國民黨發言人柳采葳、防疫學會理事長王任賢、前國健署署長邱淑媞。



王任賢回顧，台灣在2003、2004年前後曾面臨毒癮愛滋大幅增加的問題，當時“法務部”與衛生署開始推動相關措施，透過緩起訴讓部分人進入社區接受戒毒，而減害計劃包括乾淨針具及美沙冬替代療法兩部分。他指出，乾淨針具部分，疾管署介入讓藥局以針具交換方式販售，衛生局也與NGO合作，在吸毒者較容易聚集的地方設置針具回收點；至於美沙冬，則是管制藥品，政府部門管理得非常嚴格。



王任賢認為，台灣是反毒，毒品要能夠在社區，必須要先修法；但現在醫界竟然有人站出來贊成毒品，“醫界基本上來講只有一個立場，就是反毒。反毒是底線，難不成你以後給病人看病的時候，你要給他毒品？”他表示，美沙冬替代療法與乾淨針具的政策是在民進黨執政時做出來的，對民進黨政府堅持反毒立場非常認同，“但是對於民進黨竟然出了一個沈伯洋這樣子的人，我們感到非常的失望”。



邱淑媞則質問，“沈伯洋，你葫蘆裡到底賣什麼藥？”她在沈伯洋的文章裡只看到tag大麻，沒有找到美沙冬，原文把毒品跟藥品畫上等號，把非法的癮說成是法律建構的霸權，還罵校園驗毒是爛招，“這是擁毒、不是反毒”。她說明，藥是救人的，毒為什麼要管制？因為它會殺人，依托咪酯一年就有一百五十幾個死亡；毒駕1到4月就已經4725件，暴增了2.7倍，“毒駕會殺人！怎麼會是藥呢？”兒童青少年施用毒品人數這兩年達2000人，是過去曾經控制到1000人的兩倍，“兒童青少年受到毒害，可以把校園驗毒當作爛招嗎？”