政大安倍晉三中心開課　李世暉高雄宣講

政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉致詞。（中評社 蔣繼平攝） 政治大學安倍晉三研究中心6日到高雄宣傳“安倍政經塾”課程，綠營人士到場陪同。（中評社 蔣繼平攝） 政治大學安倍晉三研究中心6日前往紅毛港保安堂的安倍晉三銅像前獻花致意。（中評社 蔣繼平攝） 政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉（左起）、副主任石原忠浩，以及菫年股份有限公司董事長、安倍中心顧問蔡子軒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月6日電（記者 蔣繼平）台灣政治大學安倍晉三研究中心今年開辦“安倍政經塾”課程，6日到高雄替第二期課程做宣傳，綠營人士也前來支持，盼加深台日交流。該研究中心主任李世暉表示，培育人才與研究，要努力推廣“台日關係就是印太戰略的核心”這個角度。



政治大學安倍晉三研究中心6日前往紅毛港保安堂的安倍晉三銅像前獻花致意，並入內參拜，並宣傳第二期“安倍政經塾”課程啟動報名，這是該中心主辦的平台，仿效日本著名的“松下政經塾”進行人才培訓，今年4月第一期正式開課。



紅毛城保安堂位於高雄市鳳山區是全台唯一供奉日本軍艦與日本軍官的廟宇。



出席本活動者包括政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉、副主任石原忠浩，以及菫年股份有限公司董事長、安倍中心顧問蔡子軒、紅毛港保安堂主委張吉雄、民進黨籍高雄市議員林智鴻、鄭孟洳以及議員參選人張耀中、前鎮區明孝里長林浤澤等。



李世暉致詞表示，安倍所提的“台灣有事、日本有事”是指未來，是唯一一個對過去、對未來的台日關係都盡力且非常有影響力的。



李世暉表示，安倍有自由開放的印太戰略，所以要把自由開放的印太戰略核心定義為台日關係，讓此概念推廣，台灣人知道、日本人也知道。日本要如何防止台灣有事？就是用印太戰略，台日關係就是印太戰略的核心，要努力推廣這角度。



參與過第一期“安倍政經塾”的林智鴻表示，未來發展方向就是培養台灣未來優秀的知日派的政治經濟相關人才，所以邀請年輕議員一起加入行列。鄭孟洳也提到，黨內除了國際部、青年部加強對接，現有政經塾，相信更可讓青年世代傳承。