徐佳青帶兒出訪公器私用？綠黨團低調不評論

民進黨“立法院”黨團6日記者會。左起，副書記長郭昱晴、幹事長莊瑞雄及書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨“立法院”黨團近期接連爆料“僑委會委員長”徐佳青帶兒子出訪、丈夫使用公務車等爭議，質疑涉及特權、公器私用，並要求徐佳青停職接受調查。民進黨“立法院”黨團6日被問及此事時態度低調，與評論在野黨“立委”及縣市長參選人時侃侃而談的風格有所不同，僅表示目前仍待事實與調查結果出爐，再進一步評論。



民進黨“立法院”黨團6日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，出席者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副書記長郭昱晴。



民眾黨團近期質疑徐佳青兒子以攝影官身分隨團出訪，丈夫則涉嫌使用外館公務車，另有東沙登島等爭議，要求徐佳青停職接受調查。徐佳青則澄清，“僑委會”公務預算使用均依照相關法律規定辦理，“僑委會”短短2、3個月內接受2次檢查，結果均顯示預算依法使用，沒有圖利個人或私人情形。



郭昱晴緩頰表示，任何事件都必須講求證據，目前黨團成員並非當事人，如果外界認為已有具體事證，希望相關部門進一步調查，就應等待調查結果出爐後，才能對此事進一步評論。



莊瑞雄也低調說，在野黨質疑究竟有無濫權、公器私用，行政部門若面對相關指控，包括行車紀錄等資料，當事人都可以提供。等到完整事實及報告出爐後，事情自然會明朗，如果只有單方面指控卻沒有證據，黨團不宜直接評論，公器究竟如何使用？權力有沒有遭到濫用？都應按照事實認定，因此期待相關調查報告出爐後再評論。



媒體問，美國聯邦“調查局”（FBI）日前在洛杉磯破獲一名女子涉嫌監控賴清德兒子賴廷宇一案，媒體詢問，是否應透過修法，讓“國安局”能對長期居住海外的領導人家屬提供保護？



莊瑞雄表示，台灣在海外也設有外館，對“第一家庭”成員給予適度關心及安全照顧相當合理。即使沒有派遣隨扈，也可透過與當地政府的情資交流掌握風險。