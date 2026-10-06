郭昱晴：今年北市可能是差距最小的一次選舉

民進黨團副書記長郭昱晴。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月6日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起“洋流”，挑戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安。民進黨“立法院”黨團副書記長郭昱晴6日分析，沈伯洋3、4個月前民調一度落後中國國民黨籍台北市長蔣萬安28個百分點，但專家戴立安9月22日公布的民調已縮小至1.2個百分點，這次可能成為台北藍綠差距最接近的一次選戰。



郭昱晴指出，回顧台北市長選舉，1998年中國國民黨馬英九擊敗尋求連任的民進黨陳水扁，雙方得票率相差約5個百分點；2018年無黨籍柯文哲更僅以3254票險勝國民黨丁守中。如今距離投票還有54天，沈伯洋與蔣萬安之間的差距可能會繼續縮小。



民進黨“立法院”黨團6日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，出席者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副書記長郭昱晴。



針對沈伯洋“洋流”是否已成功破圈？郭昱晴表示，在野黨顯然擔心洋流破圈，從民調來看，這次選舉可能也是近年藍綠差距最接近的一次。沈伯洋3、4個月前民調還落後蔣萬安28個百分點，差距非常大，但到了9月22日已經拉近到僅剩1.2個百分點。



郭昱晴表示，不論“洋流”有沒有破圈，最終仍要回到台北市民最大的期待，就是討論市政與政策，而不是讓選舉淪為政治攻防，藍營希望將選舉拉回藍綠對決可以理解，但台北市民真正關心的是未來生活能否更好，



范雲則表示，蔣萬安陣營一開始採取冷戰、不理會沈伯洋，到現在轉為熱戰、親自上火線，甚至拿沈伯洋12年前博士生時期的文章大作文章，就可以看出選戰情勢已經發生變化，代表藍營擔心洋流持續向外擴散，而沈伯洋已表態，不限任何電視台、任何場地，都願意與蔣萬安進行辯論，即使第一場就辯論12年前文章涉及的毒品防制議題也沒有問題。



莊瑞雄也補充，蔣萬安面對沈伯洋提出的辯論邀請，目前看起來是能拖就拖，但蔣身為現任市長，本來就具有執政優勢，更應透過政策辯論接受市民檢驗。