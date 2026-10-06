藍博洲：綠台獨史觀致台灣邊緣化　自食惡果

辜金良文化基金會董事長藍博洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）針對華府峰會中美領袖對二戰盟友的論述，辜金良文化基金會董事長藍博洲接受中評社訪問表示，民進黨政府長期推動“台獨”史觀，刻意切割“中華民國”與台灣的連結，同時也切斷台灣與大陸的關係，然而，一個中國已是國際共識，如今美國總統特朗普直接認同中華人民共和國繼承“中華民國”，民進黨政府自然無法招架，台灣被邊緣化，自食惡果。



藍博洲，輔仁大學法文系畢業，辜金良文化基金會董事長、人間出版社發行人。曾任雜誌編輯、採訪、報社專欄記者和政經研究員、台灣中央大學新銳文化工作坊主持、香港浸會大學國際作家工作坊、台灣東華大學駐校作家等職。



藍博洲表示，特朗普的論述是客觀事實，當中最尷尬的就是台灣執政當局，根據史實而言，1945年8月15日，日本宣布無條件投降後，同年10月25日台灣便已光復並回歸中國了。到了1971年10月25日，聯合國大會並以76票贊成、35票反對通過《第2758號決議文》，正式確認中華人民共和國代表中國的合法地位。



藍博洲認為，全球眾多國家透過聯大投票已確立國際現實，一個中國原則早已是國際共識，所以特朗普的說法，只是基於客觀事實，但在當前台灣的政治氛圍中，只要陳述這類客觀事實，就極易被貼上“親共”或“不愛台”的標籤，導致社會失去理性探討問題的空間。



對於台灣面對特朗普說法的尷尬處境，藍博洲說，這是民進黨政府自食惡果，綠營長期推動的“台獨”史觀，導致台灣喪失話語權，並陷入邊緣化危機。



他指出，民進黨的“台獨”路線本質上是虛假的，實際上幾乎沒有人真正願意為“台獨”的政治理想而犧牲。在政治操作上，民進黨透過各種論述切割“中華民國”與台灣的連結，也設法切斷台灣與大陸的歷史羈絆，然而，在現實層面，他們卻始終不敢真正宣布“法理台獨”，更無力承擔隨之而來的地緣政治後果。



於是，藍博洲說，民進黨只能選擇繼續寄生“中華民國”，拼湊出一個“四不像”的“中華民國台灣”論述。如今，當特朗普在國際場合直接表達對中華人民共和國歷史地位的認同，使得長期破壞一中架構的民進黨政府毫無招架之力，甚至無力在國際舞台上提出有效的反駁。