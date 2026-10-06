雲林西螺米首度外銷澳洲　張嘉郡喊讚

雲林縣長參選人張嘉郡（左三）到場力挺西螺米外銷。（中評社 李京昇攝） 雲林縣長參選人張嘉郡（右四）一同參與封櫃外銷儀式。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月6日電（記者 李京昇）台灣雲林西螺濁水米首度進軍澳洲。雲林縣西螺鎮農會與台灣優米有限公司合作，6日舉行封櫃記者會，首批35噸“台南11號”白米正式出口澳洲。



中國國民黨雲林縣長參選人、“立委”張嘉郡到場共襄盛舉，她表示，這是雲林農產品跨足國際市場的重要一步，未來盼拓展歐洲、美國及中南美洲市場，讓更多雲林農產品走向國際。



雲林縣是台灣糧倉與農業大縣，全縣水稻種植面積超過3萬5000公頃，稻米年產量約26.7萬公噸，產值約新台幣80億元，名列全台前茅。為了落實精緻農業並擺脫傳統產銷限制，縣府近年積極打響官方認證品牌“雲林良品”，透過品牌化與嚴格的品質把關提升農產附加價值，其中西螺鎮農會長年耕耘台灣市場，創下年銷白米1.4萬噸、銷售額破新台幣5億元耀眼成績。



張嘉郡表示，西螺米是台灣優質米的代表，此次首度外銷澳洲，後續也將逐步提高出口量，目標朝年出口1200噸邁進，這次西螺濁水米透過產銷履歷、契作及品牌合作進入澳洲市場，正是將農產品從產地推向國際的案例。



她指出，雲林是全台重要農業生產基地，縣府近年推動“雲林良品”，就是希望透過品牌化、規格化，提高農產品辨識度與附加價值，雲林農業優勢也不只是產量，更包括品質及完整的生產體系，如何將這些優勢轉化為品牌價值，是未來農業發展重要方向。



西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，西螺鎮農會長期深耕稻米產業，並推動稻米專業區及產銷履歷，現有約350公頃契作農地種植“台南11號”。此次首批35噸出口澳洲是起點，未來將持續與台灣優米公司合作，逐步擴大外銷量。



張嘉郡也強調，農產品要走向國際，除了維持品質，也要建立品牌及穩定通路，未來她將持續協助拓展國內外市場，讓更多雲林優良農產品走出台灣，讓農民的生產成果轉化為更好的市場價值。