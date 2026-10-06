沈培昇：雲林西螺米錯失銷陸機會很可惜

西螺鎮農會退休秘書沈培昇。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月6日電（記者 李京昇）雲林縣西螺鎮濁水米首度外銷澳洲，西螺鎮農會退休秘書沈培昇6日回憶，他任職期間曾負責白米外銷業務，2014年前曾與大陸業者洽談出口，曾規劃超過百公噸的白米出貨，但最終因為兩岸環境因素未能成行，讓當地農民相當惋惜。



西螺米產自雲林縣西螺鎮濁水溪流域，以土壤肥沃、水質富含礦物質而聞名，口感香Q，常見品種包含台南11號、台梗9號以及帶有芋香的台農71號（益全香米）等。



雲林縣素有“台灣糧倉”之稱，全縣水稻種植面積超過3萬5000公頃，稻米年產量約26.7萬公噸、產值約新台幣80億元。西螺鎮農會今天在西螺埤源碾米廠隆重舉辦“雲林濁水米進軍國際市場封櫃記者會”，由西螺鎮農會與台灣優米有限公司達成策略合作，首批35噸產自西螺的“台南11號”頂級白米正式啟航外銷澳洲。



沈培昇分享，他在職時承辦西螺農會外銷工作，當時曾規畫以每櫃24噸、一次4至5櫃的方式出貨大陸，總量超過100噸，但最終因兩岸關係影響未能定案。當時除了白米，也曾洽談米酒、米食營養棒等米製產品外銷到對岸，希望透過多元產品打開市場，而100多噸米對對岸整體市場而言或許不算大，但若能成功進入中國大陸市場並建立口碑，後續市場潛力相當可觀。



他指出，當時台灣米無法進入大陸市場，過去曾合作的大陸業者便轉向採購泰國、越南米，台灣米也因此失去部分既有市場，現在農產品要拓展海外市場，除了出口證明外，還涉及產品標示、包裝規範及商品登錄等要求；若要銷售到中國大陸，還必須由台灣及大陸兩端的貿易公司進行對接，進出口限制增加，相關程序更加繁複。



沈培昇認為，台灣農產品要進軍海外市場，除品質要穩定，也需要穩定的通路及完善貿易機制，才能避免好產品有市場卻無法順利進入。