沈伯洋改口雙城論壇先留著　蔣萬安嗆雙標

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照) 中評社台北10月6日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋6日表示，雙城論壇若要繼續，框架可以保留，但內容必須徹底改變；對此，台北市長蔣萬安表示，這不就打臉沈伯洋過去說是滲透破口的說法，民進黨政府不要雙重標準，“勞動部長”洪申翰可以用中華台北的名義去大陸參加會議，台東縣長饒慶鈴錄影片去對岸宣傳水果卻被調查恐嚇，“難道綠能、你不能？ ”



沈伯洋今日前往忠孝復興捷運站發行並親自發送實體文宣“順報”。被問及雙城論壇議題，沈伯洋重申立場從未改變，雙城論壇若要繼續，前提是“絕不能有政治前提”，且必須能為台北帶來實質效益與市民參與。



他指出，框架可以保留，但內容必須徹底改變；若無法達到實質效益，台北應積極與全球更多國際城市展開無上限的實質交流，而非停留在舊有政治框架中。



對此，蔣萬安今日出席台北市文山區景豐二區社會住宅新建工程開工典禮，他會前聯訪時對此直言“這不就打臉沈自己說是滲透破口的講法？”民進黨不能雙重標準，洪申翰可以用中華台北的名義去大陸參加會議，台東縣長饒慶鈴錄影片去對岸宣傳鳳梨釋迦卻被調查恐嚇，“難道綠能、你不能？ ”



蔣萬安說，同時也看到里長赴陸旅遊卻被反滲透調查，沈伯洋當時也稱是保護他們，所以如今若要改口，沈伯洋是否也要跟這些基層里長以及辛苦的市府同仁道歉，因為你現在說雙城論壇要保留，但台北市這幾年都是經過陸委會核准後才辦理雙城論壇，所以這些種種希望可以一視同仁，不要雙重標準。