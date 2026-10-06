桃園科技高峰論壇　談台灣在AI時代角色

桃園產業科技高峰論壇6日在中原大學舉行。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月6日電（記者 盧誠輝）桃園市政府攜手中原大學6日舉辦“半導體全球布局與供應鏈韌性”產業科技高峰論壇，聚焦在全球地緣政治變局下，對半導體產業發展趨勢及供應鏈韌性的影響，並希望藉由論壇深入探討來協助產業智慧轉型、產業升級與永續治理，會中也談到台灣在AI時代的發展與角色定位。



中原大學校長李英明以“為什麼台灣沒有單獨成為“AI產業帝國”？”為題發表演講指出，台灣在地緣政治制約下，被定位並要求扮演硬體代工的角色，加上台灣缺乏如微軟、Google、Amazon等擁有龐大全球B2C消費者與企業應用端的支持，導致缺乏海量數據、大型語言模型及跨國應用場景來孕育本土的AI應用生態，這也是台灣無法單獨成為“AI產業帝國”的主因。



桃園市政府與中原大學6日合辦產業科技高峰論壇，包括桃園市政府副秘書長金志聿、桃園市政府經濟發展局長張誠、中原大學校長李英明、“中央研究院”資訊科學研究所特聘研究員兼所長廖弘源、工業總會秘書長呂正華、大根光學副總經理張東隆、中原大學半導體學院院長傅昭銘、微星科技人資處協理簡文哲、資誠聯合會計師事務所會計師江采燕等人都到場出席。



整場論壇共涵蓋包括“地緣政治與產業供應鏈韌性”、“智慧轉型與經濟韌性：桃園產業升級的城市治理與戰略布局”、“AI大未來：全球半導體趨勢與台灣優劣勢”及“地緣政治下的綠色晶片：半導體供應鏈的永續治理挑戰”等核心議題，進行深度對話與討論。



桃園市政府副秘書長金志聿表示，桃園製造業一年的營業額高達新台幣3.4兆元，超過台灣一半的產值以上。現在隨著AI時代的來臨，晶片越做越小，算力越來越大，但不管晶片再怎麼小，人才不能少，算力再怎麼強大，最重要的其實還是人。希望透過這次論壇，讓大家可以思考，未來在AI時代自己可以扮演什麼樣的角色和定位。

