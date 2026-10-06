王鴻薇：32元電鍋贈拾荒婦貪污　徐佳青呢？

王鴻薇質疑，徐佳青兒子冒充“僑委會”攝影官，美國老公開外館公務車，“僑委會”變“徐家莊”。（王鴻薇臉書） 王鴻薇指出，徐佳青一再圖利家人，賴政府視而不見，令庶民百姓有很大剝奪感。（王鴻薇臉書） 中評社台北10月6日電／“僑委會委員長”徐佳青5日遭指控，出訪期間多次攜14歲兒子隨行出訪，曾讓兒子在重要僑界活動中擔任“攝影官”。徐佳青丈夫唐博偉（Bo Tedards）也疑似使用外館公務車。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇6日表示，去年一名黃姓清潔隊員好心將價值新台幣32元的電鍋轉贈拾荒老婦，遭貪污治罪條例判罰。徐佳青一而再的圖利家人，“賴政府”視而不見，令庶民百姓有很大的相對剝奪感。



王鴻薇6日在臉書發文表示，“僑委會委員長”徐佳青，去年才因為兒子送去參加“僑委會”自己的東沙島活動，遭“監察院”認定違反公職人員利益衝突迴避法，裁罰新台幣10萬元。沒想到沒幾天又被爆料。



王鴻薇指出，徐佳青非外交人員的丈夫私自駕駛駐美代表處的外交公務車，跨州載送家人以及2022年赴歐出差時，更讓年僅14歲的兒子冒充“僑委會”“攝影官”隨行並搭乘外館車輛，這些都涉犯刑法與貪污治罪條例。



王鴻薇痛批，徐佳青被罰後還哭喊自己是“受害者”，心不甘情不願繳了罰款，甚至讓兒子冒充攝影官出訪。“外交部政務次長”吳志中居然開脫說，“她14歲的兒子單獨在台灣，必須要負起照顧責任”。請問一下，多少公務人員出差自己也有孩子。這個理由就可以濫用職權讓自己孩子偽裝“攝影官”這樣使用公帑？更不要說，徐佳青老公是美國平民，無任何“我國”公職，到底憑什麼開“外交部”的公務車？



王鴻薇質疑，顯然徐佳青的行為並不是去年東沙島單一事件而已，而是長期以來累積的行為。尤其讓人更不能接受的是，去年才因為一名黃姓清潔隊員好心將價值32元的電鍋轉贈拾荒老婦，卻被貪污治罪條例判罰，讓社會不能接受。對照徐佳青一而再的圖利家人，“賴政府”視而不見，真的不免令庶民百姓有很大的相對剝奪感。