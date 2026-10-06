吳志中為徐佳青緩頰　鍾沛君：別消費母親

台“外交部次長”吳志中替“僑委會委員長”徐佳青緩頰，國民黨台北市議員鍾沛君痛批，這是徹底的特權傲慢。（照片：鍾沛君臉書） 中評社台北10月6日電／台灣民眾黨“立法院”黨團5日爆料，“僑委會委員長”徐佳青過去出訪時，曾頻繁讓當時14歲的兒子以“攝影官”名義隨行，引發爭議。台“外交部次長”吳志中6日受訪時稱徐佳青帶一個未成年兒子，“她身為母親要照顧她的兒子”，引發批評。中國國民黨籍台北市議員鍾沛君今天在臉書發文痛斥，這已經不是官官相護，這是徹底的特權傲慢，是對全台灣所有在職場與家庭間拚盡全力的父母親最深重的羞辱，也別用溫情攻勢消費“母親”這個神聖的詞彙。



鍾沛君指出，身為女性政治人物，同時也是一個每天在工作、家庭、選民服務之間瘋狂齒輪運轉的“職業婦女”，她想告訴吳志中、徐佳青，全台灣最沒資格拿“母親”和“照顧責任”來當特權遮羞布的，就是你們！並強調這一代的職業婦女，多的是“上有老、下有小”的三明治世代。



鍾沛君表示，她除了議員的公務、天天跑選舉、跑基層，回家還要面對嗷嗷待哺的幼兒，以及需要陪伴的長輩。每天清晨出門、深夜回家，高壓的行程讓她恨不得把自己撕成兩半，但這不只是自己的日常，這是全台灣無數職業婦女、雙薪家庭每天都在咬牙苦撐的真實生活。



鍾沛君諷刺表示，為什麼一般庶民媽媽只能“辛苦克服、萬難取捨”，民進黨的高官就可以“耍特權、佔公家便宜”？徐佳青可以把14歲的未成年兒子，堂而皇之地塞進公務接待名單、包裝成“攝影官”周遊列國，讓台商和外館接送招待，這不是因為她是母親，這是因為她有“官威”、有“特權”。



另外，鍾沛君點名本該秉公調查、查明公帑與公務車是否被私用的“外交部次長”，竟然理直氣壯地要全台灣辛苦的父母“體諒高官”、把公私不分說得理所當然，這已經不是官官相護，這是徹底的特權傲慢，是對全台灣所有在職場與家庭間拚盡全力的父母親，最深重的羞辱。



鍾沛君也呼籲徐佳青委員長即刻請辭，並要求吳志中次長請收回這番荒謬的言論，向全台父母道歉，強調不要再用溫情攻勢消費“母親”這個神聖的詞彙，高官做錯事、佔盡“國家”便宜，少拿“母愛”當擋箭牌。