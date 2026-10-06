AMD蘇姿丰旋風訪台一天　下午直奔台積電

AMD董事長暨執行長蘇姿丰。（中評社 資料照） 中評社台北10月6日電／超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰6日旋風快閃訪台1天，全面固樁台灣AI與半導體供應鏈。面對市場算力需求全面爆發，蘇姿丰上午與華碩董事長施崇棠會談，並接連會晤廣達、鴻海、宏碁等代工高層，下午將直奔新竹拜訪台積電，針對馬斯克鎖定TeraFab巨型晶圓廠的計劃，強調AMD將維持無晶圓廠模式，並與台灣夥伴攜手展開長達3至5年的產能規劃。



蘇姿丰受訪時表示，2026年整體運算市場需求極為強勁，AMD雖已同步擴充產能，但當前需求依然遠高於供給。面對供不應求的現況，AMD正全力拉升供貨，預計2027年將大幅擴增產能。



針對市場關注是否會效仿同業投資自建晶圓廠，她明確指出，AMD將維持既有商業模式，不考慮投資晶圓廠，但與台積電等夥伴的規劃節奏已從過往的1至2年，大幅拉長至3到5年，以確保晶圓製造與後段封測各項產能同步到位。



在產品與先進封裝方面，蘇姿丰透露，採用先進製程的全新“Venice”處理器已獲各大雲端巨擘高度採用，Helios也按計劃於第3季放量出貨。針對記憶體與CoWoS產能吃緊問題，她強調台積電在先進封裝是絕佳夥伴，雙方正持續深化合作。



談及地緣政治，蘇姿丰說雖然地理多元化對企業具備正面效益，但台灣供應鏈在全球半導體產業居絕對關鍵地位，先前AMD已宣布在台投資100億美元，未來將持續擴大。