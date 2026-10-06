彭文正揭徐佳青夫昔差旅費爭議用燕窩漱口？

彭文正（右）接受“歷史哥”李易修（左）專訪。（照片：《歷史易起SHOW2.0》YouTube） 中評社台北10月6日電／台灣民眾黨“立法院”黨團近期接連爆料“僑委會委員長”徐佳青帶14歲的兒子出訪、丈夫使用公務車等爭議。台灣大學新聞研究所前所長、《政經關不了》主持人彭文正今天在網路節目指出，徐佳青讓未成年兒子被指以“攝影官”身分參與出訪，已不只是外界質疑的公帑問題；但最讓他不能接受的，是徐佳青遭踢爆後的態度，說“她比那個踢爆她的還兇”。



彭文正今天接受網路政論節目《歷史易起SHOW2.0》主持人“歷史哥”李易修專訪時說，他曾與徐佳青一家有私交，徐佳青曾帶著母親、丈夫唐博偉及孩子，與他及妻兒一起吃飯，但儘管如此，徐佳青身為政務官，處理作法他難以認同。



彭文正說，如果徐佳青當時因孩子無人照顧必須帶著一起“出國”，只要她替兒子負擔機票、餐費，母子住同一個旅館房間，他還能勉強體諒；但問題在於，未成年兒子若參與公務攝影工作，究竟具備什麼攝影能力？徐子有無領攝影師薪水？他認為，出訪僑界是公務，不應當成旅遊，“政府裡面的一些攝影官都可以裁掉，讓你兒子去當就可以了嗎”？



彭文正質疑，徐佳青將重要僑務訪問的攝影工作交給未成年兒子，問題不只公帑，而涉及公務執行，甚至可能有瀆職之嫌，如果拍出有問題照片，要不要究責？



彭文正也點名徐佳青美籍丈夫唐博偉，指唐博偉過去曾任台灣民主基金會國際合作組主任；“外交部”查核台灣民主基金會2024年度支出憑證的官方文件也確實記載，盧業中、唐博偉2024年10月27日至11月1日赴華府參加民主社群會議，差旅費是45萬9551元。彭文正反諷，“兩人六天花了46萬”，難道是“坐私人飛機、餐餐吃牛排”，甚至“用燕窩漱口”？



對於“外交部”官員呼籲外界理解徐佳青身為母親須照顧孩子，彭文正無法認同，難道今天換成是在野黨人士被踢爆，“外交部”也都會體諒嗎？可以體諒徐佳青為人母，怎麼沒體諒彭文正及其他人也都身為父母？回顧2009年八八風災，時任“行政院秘書長”薛香川因災情期間陪95歲岳父吃父親節晚餐，並反問“父親節吃個飯，還過份嗎？”結果遭到綠委群起撻伐、藍委也質疑，引發政治風暴，最後請辭。



彭文正感嘆，徐佳青最大問題是，當他遭到外界質疑，表現的反應卻比指控者還更兇。但政治人物終究會離開權力，“你們會下台的”，屆時要如何面對社會大眾、如何書寫這段官場人生？他直言，看到這些事，有時甚至替這些官員感到“深沉的悲哀”。