王世堅送弓箭　卓榮泰要韓國瑜射同一靶

綠委王世堅（右）將弓箭送給“行政院長”卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月6日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”王世堅6日在“立法院”質詢時，送給“行政院長”卓榮泰“卓揆三支箭”的弓箭，包括成立“主權”基金”、建立亞太資產管理中心，以及結合輝達打造AI產業聚落。卓榮泰當場接下弓箭後，還轉頭看向坐在主席台上的中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜說，希望行政、立法兩院能拿“同一把弓箭、射同一個靶”，呼籲“立法院”支持政府政策與預算。韓國瑜全程面容平靜，微微點頭，並未回應。



“立法院”6日進行施政總質詢，卓榮泰率“行政院”各“部會”首長備詢。王世堅質詢開始時，特別拿出一把弓箭送給卓榮泰，希望卓榮泰能拿出剛上任時的熱情與活力，把握台灣當前經濟實力強盛的時機，仿效日本前首相安倍晉三的“安倍三箭，射出屬於台灣經濟發展的“三支箭”。



王世堅表示，第一支箭是成立“主權”基金”，進軍世界；第二支箭是建立亞太資產管理中心；第三支箭則是結合輝達，打造AI產業聚落。他希望卓榮泰把握台灣目前的經濟優勢，透過三支箭為台灣未來經濟發展開創新局，隨後將三支箭交給卓榮泰。



卓榮泰接下後表示，非常謝謝王世堅的期許，隨即轉頭看向主席台上的韓國瑜說，“這個時候要謝謝韓國瑜院長”，他希望行政、立法兩院能夠拿同一把弓箭，射向同一個靶，目標與力道都要一致，若只有“行政院”單方面努力並不足夠。



卓榮泰表示，希望行政、立法兩院一起努力，讓台灣前進，政府也會持續提出政策與預算，並請各部會與“立法院”各黨團加強溝通，在目前經濟發展的基礎上繼續推動政策。



對於王世堅提出的三支箭，卓榮泰逐一回應表示，輝達方面，政府已盡力讓其留在台灣，成為台灣產業發展的重要動力；亞太資產管理中心目前推動已有相當成果，也希望能進一步擴大；至於“主權”基金”，目前則正在緊鑼密鼓籌備中，希望未來能獲得“立法院”支持。



卓榮泰一邊接下王世堅的弓箭，一邊藉機向韓國瑜喊話。韓國瑜坐在主席台上靜靜看著兩人互動，神情平靜，過程中認真聆聽並微微點頭，但沒有發表意見。