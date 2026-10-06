王世堅猛轟官員不中立　卓榮泰緩頰護航

綠委王世堅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月6日電（記者 張穎齊）Grab擬以6億美元收購foodpanda台灣外送事業，目前仍在審查階段，民進黨籍“立委”王世堅6日痛批台“經濟部長”龔明鑫，在審查期間出席Grab產業論壇，有行政不中立、替特定業者背書之嫌。龔明鑫強調自己僅進行一般性開幕致詞，絕無偏袒。“行政院長”卓榮泰則緩頰表示，政府官員經常參加各項產業活動，政府追求公平商業環境的標準不變。



“立法院”6日進行施政總質詢，卓榮泰率“行政院”各“部會”首長列席備詢。



Grab是一間在東南亞地區由馬來西亞華裔成立的提供服務的技術公司和交通網路公司，總部置於新加坡。



Grab擬以現金約6億美元收購foodpanda台灣外送事業，目前仍待“經濟部”投審司審查。台灣外送市場目前主要由foodpanda與Uber Eats兩大業者競爭。Grab收購foodpanda台灣事業案若獲准，市場競爭結構將出現重大變化；加上Uber持有Grab部分股權，股權及市場競爭關係也成為爭議焦點。



龔明鑫與“數發部”數位產業署長林俊秀9月29日出席“外送產業新契機與韌性論壇”，引發台灣外送產業權益協進聯盟批評，認為主管機關首長在併購案審查期間與相關人士同台，有行政中立與利益迴避疑慮。



王世堅質詢時，火力全開痛批，Grab希望跨出台灣、東南亞市場，龔明鑫曾提到新投資進入市場有機會創造更多市場與就業機會，並協助企業拓展海外市場，但“經濟部”投審司正在審查此案，龔明鑫卻出席論壇，給外界偏袒特定業者的觀感。



王世堅質問，這是否是在對審查中的案件暗示什麼？連公平會主委都沒有出席、也不適合出席，為何龔明鑫卻親自到場？



龔明鑫答詢澄清，他當天致詞完就離開，並沒有參與後續活動，也沒有針對個案發表立場，“我沒講什麼話，只是一般性的開幕致詞”。



卓榮泰隨即在旁緩頰表示，政府官員經常參加各產業活動，也希望產業能夠朝公平、正面的方向發展，他與龔明鑫等人都認為台灣應建立公平的商業環境，這是政府一貫的內在標準，不論龔明鑫當天的舉手投足被外界解讀為何種意義，他要鄭重說明，公平會、投審司等會依照法律公平審議，不會偏袒任何一方，公平是他的標準。



另外，王世堅質詢，也談及死刑議題，他強調自己反對廢除死刑，並痛批部分主張廢死者欺世盜名、假仁假義，“憲法”並未要求台灣廢除死刑。卓榮泰則答詢，台灣目前並沒有廢除死刑，政府仍須依照“憲法”法庭判決與現行法律辦理。