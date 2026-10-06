沈伯洋昔挺大麻合法化　陳時中：台灣不適合

陳時中（左）。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月6日電（記者 邱筠媜）民進黨台北市長參選人沈伯洋曾於2014年發文表示“大麻問題需要用合法化解決”。對此，“行政院政務委員”陳時中今於“立法院”受訪表示，毒品與管制藥品僅一線之隔，差別在於使用目的不同。針對台灣是否適合大麻合法化？陳時中說“我認為不適合。”



民進黨台北市長參選人沈伯洋遭藍營質疑贊同毒品除罪化，且其提出由社區中心提供毒品與針頭等主張引發爭議。國民黨籍“立委”徐巧芯再翻出沈伯洋2014年曾發文評論指出，“大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的”，表示用成癮性和犯罪性去討論，是治標不治本。



“行政院長”卓榮泰6日下午率各部會官員赴“立法院”施政報告並備詢。



針對國民黨猛攻毒品議題，現在又翻出沈伯洋過去支持大麻合法化，陳時中於會前受訪表示，毒品是一個非常嚴肅的議題，近來大家把毒品跟藥品混為一談，事實上毒品跟管制藥品是一線之隔，很多都是相同的物質。



陳時中指出，藥品、毒品的差別在於使用目的不同，若在醫療上使用，它被稱為是管制藥品；若用為娛樂使用或不當使用，變成一種毒品。這兩個基本上本質是相同物質，只是使用目的不同。



陳時中表示，至於大麻要不要合法化，外國討論很多，台灣也曾經討論過，不過我們都認為這樣不恰當。所有議題應該被公開討論，好好辯證，選擇正確管理方式，這才是公共衛生政策的態度。



記者追問，台灣環境適合大麻合法化？陳時中說“如果你問我，我認為不適合。”



陳時中強調，對於沒有辦法禁絕的有害物質，就應該走向減害，怎麼樣從減害跟禁絕裡選擇一個最適合社會的方法，這應該討論，而不是用抹黑、潑糞的方式。