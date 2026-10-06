徐佳青：家人想自費飛哪看我　應是基本人權

2024年“僑委會委員長”徐佳青一家三口出席“北美洲台灣婦女會第36屆年會暨訪視溫哥華地區僑社”照片。（照片：陳昭姿提供） 中評社台北10月6日電／台灣民眾黨“立法院”黨團5日爆料，“僑委會委員長”遭民眾黨指控疑濫用公務資源，今天又爆出徐佳青2024年攜家帶眷出差。對此，徐佳青透過文字回應，自服務“僑委會”以來，從未濫用公帑或職權，“至於我家人自費想飛到哪裡看我，應該是民主社會允許的基本人權吧！”



“僑委會委員長”徐佳青昨天被民眾黨“立院”黨團指控多次攜14歲兒子隨行出訪，還讓他冒充活動攝影官外，更將外館專屬座車當私家車使用，徐佳青老公唐博偉更曾開著“外交部”管轄的公務車跨州開到紐約。民眾黨籍“立委”陳昭姿6日又接獲民眾檢舉，2024年徐佳青出席“北美洲台灣婦女會第36屆年會暨訪視溫哥華地區僑社”照片，一家三口全員到齊，寄生“僑委會”。



民眾黨團更指出，此次爆料的照片，有2張是2024年4月徐佳青攜家帶眷出席北美洲台灣婦女會第36屆年會及僑會照片，最後一張為民眾黨團比對徐佳青之子在2024年“出國”旅遊行程與徐佳青出差重疊之處，溫哥華之旅正是起點。



對此，徐佳青透過文字回應，“自服務“僑委會”以來，盡忠職守，使命必達完成任務，從未濫用公帑或職權，至於我家人自費想飛到哪裡看我，應該是民主社會允許的基本人權吧！”



“僑委會”昨天透過新聞稿強調，所有出訪計劃、人員配置及預算動支，皆依據《“國外”出差旅費報支要點》及相關預算法規核實辦理，各項經費申報核銷均受審計機關嚴格監督，並無違法或不實之處，本會海外駐外人員及公務車輛之調派，亦均符合相關作業規定，使用範圍僅限公務行程，無任何私用或溢領情事。