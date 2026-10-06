昔稱大麻需合法化　藍問沈伯洋現在還支持？

藍委羅智強與牛煦庭（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾發文稱“大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的”，引發藍營追打。中國國民黨“立法院”團今天下午召開記者會質問沈伯洋，現在是否仍主張大麻合法化？如果立場沒有改變，就應勇敢向台北市民說清楚；如果已經改變，也應交代為何改變。



國民黨團下午召開“沈伯洋挺大麻！請給市民一個交代！”記者會，包括藍委羅智強、牛煦庭出席，再度針對沈伯洋過去的毒品政策相關言論提出質疑。



羅智強表示，沈伯洋2014年曾寫下“大麻背後真正的問題，其實是需要用合法化來解決的”，這是白紙黑字的文字，因此他要直接詢問沈，今天是否還堅持當年的大麻合法化主張？



羅智強說，沈伯洋目前最大的問題，是沒有堅持原來想法的勇氣，如果已經改變想法，也沒有向外界清楚交代的勇氣。相關政策可以接受市民檢驗，如果沈仍支持，就應直接說明，讓支持大麻合法化的市民投給他，反對者也能做出選擇。



牛煦庭則質疑，沈伯洋成為台北市長參選人後，現在強調校園篩檢是毒品防治不可或缺的一環，與過去相關論述是否存在落差，“到底哪一個才是你？”應該把話說清楚。



牛煦庭強調，毒品問題當然可以透過多元手段處理，但查緝、篩檢等基本措施不能偏廢。他也質疑，如果沈伯洋現在的立場已經不同於過去，就應向外界清楚說明改變的原因。



羅智強最後再向沈伯洋提出兩個問題，一現在是否仍堅持過去所提的社區中心相關毒品政策；二是否仍支持2014年提出的大麻合法化主張，要求沈不要迴避，直接向台北市民交代目前的立場。