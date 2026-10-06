丁渝洲：“台獨”等於戰爭　領導人首要避戰

丁渝洲致詞。（中評社 莊亦軒攝） 李翔宙的新書《政。望：前線五十年，從“國安”決策到世界現場的“國家”思考》。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月6日電（記者 莊亦軒）台前“國安局長”、陸軍司令李翔宙6日發表新書《政。望：前線五十年，從“國安”決策到世界現場的“國家”思考》。前“國安會秘書長”丁渝洲致詞時表示，“台獨”就等於是戰爭，一旦發起台海戰爭，大陸會不計一切代價，不達目的絕不會終止，台灣的領導人當前首要的工作，就是如何避免戰爭。



丁渝洲指出，歷任大陸領導人有一個共同的認知：誰將台灣從國家分裂出去，就是民族最大的罪人，“台灣主權”完全沒有妥協空間，簡單的講，因此未來不論戰爭的勝負，受到傷害最大的就是我們台灣，台灣領導人當前首要的工作，就是如何避免戰爭。



蕭萬長、中國國民黨籍前“立法院長”王金平、前“國安會秘書長”丁渝洲等人出席今天的新書發表會。



談到區域形勢，丁渝洲指出，美國在2000年時，他們的國防政策是在同一個時間能進行兩場戰爭，但很不幸的是，在2001年發生了911事件，因此美國國防政策重點有了改變，成為以打擊全球恐怖分子為他們主要的任務，因此美國在過去一段時間，三軍戰力並沒有明顯的成長。



​丁渝洲說，1996年台海危機，當美國兩艘航艦戰鬥群進入台灣海峽，面臨絕對優勢的美軍，大陸竟然毫無反制的能力，對他們是非常大的打擊，而1999年，大陸駐南斯拉夫的大使館遭到美軍的轟炸，更是對大陸的國家尊嚴造成極大的傷害；從此大陸全心發展“國防”，它以史無前例的速度，全面提升了陸海空軍以及飛彈的戰力，讓中國軍事快速的崛起，成為世界軍事的強權，更重要的是，解放軍的軍事實力，已經在西太平洋取代美國而佔有優勢。



丁渝洲表示，反觀台灣，陳水扁執政時為爭取年輕人的選票，竟然縮短兵役役期，削弱戰力非常嚴重，到馬英九政府時代，更把兵役時間變成4個月，簡直不可思議。



丁渝洲表示，今天雖然把役期恢復為一年，但是在一年當中，一個士兵放假就超過120天，在這樣的兵役制度之下，怎麼能夠訓練出具有戰鬥力的一個士兵呢？把一個訓練不成熟的士兵送到戰場，就是間接的殺人犯，所以過去這20多年來，傷害“國防”戰力最大的，不是別人，而是台灣自己的政治人物。



針對近期的無人機、AI快速發展，丁渝洲表示，呼籲軍方對新型態戰爭開展研究，建立正確建軍目標，有了正確建軍目標才能把有限的預算花在刀口上。