鄭麗文助選魏平政　號召集中選票力抗新潮流

鄭麗文拉抬魏平政。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月6日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文今天下午赴彰化縣出席“彰化縣國民黨婦女後援會成立大會”，拉抬縣長參選人魏平政。鄭麗文表示，這次縣市長選舉，是對抗民進黨新潮流掏空台灣的關鍵一役，她點名，包括民進黨彰化縣長參選人陳素月、高雄市長參選人賴瑞隆等都是新潮流，都是賴清德人馬，號召大家集中選票，投給魏平政、力抗新潮流！



鄭麗文致詞隻字未提王惠美，將重點鎖定在對抗民進黨新潮流，她表示，這場選舉，司法追殺萬箭齊發，氣氛肅殺得令人噤若寒蟬，她從大學一年級就開始替人輔選，從未見過像這次如此可怕的狀況。在野黨動輒得咎、不敢妄動，執政的民進黨卻是為所欲為，掌握著最龐大的金錢與資源。國民黨處境艱難，辦場競選活動還得細數貢丸湯裡有幾顆貢丸，深怕稍有不慎就被法辦！



國民黨彰化縣長參選人魏平政6日舉辦“彰化縣婦女後援會成立大會”，包括鄭麗文、“立委”王鴻薇、楊瓊瓔等人出席見證。現場由魏平政頒發聘書予後援會會長楊秀霞，並由鄭麗文授戰旗，宣告婦女後援會成立，眾人齊喊“魏平政凍蒜！”場面熱鬧。彰化縣長王惠美仍未出席輔選。



鄭麗文並提到，不只新潮流，最近還有個洋流，民進黨內“流來流去”，資源很多，錢也很多，在她看來都是“台灣民主的毒瘤！”有瘤就要切除，呼籲在乎台灣乾淨選舉、民主精神的選民，一定要站出來，用選票剷除新潮流。



鄭麗文說，民進黨之所以動用司法機器對付在野黨，正是因為他們執政多年卻毫無政績可言。蔡英文執政8年，加上賴清德執政的2年，整整10年長期執政不僅未能讓人民滿意，百姓眼裡看到的，盡是綠友友吃香喝辣，這個政黨整天只會搞鬥爭、拚選舉，把台灣搞得烏煙瘴氣、暗無天日。



鄭麗文痛批，賴清德為了緊抓權力，民進黨新潮流傾巢而出，更聯手司法機器與媒體側翼展開全面攻擊，彰化的陳素月就是新潮流，民進黨當初連初選都擺不平，讓黨內競爭者無法接受；高雄的賴瑞隆也是新潮流，更是賴系人馬，可以看出賴清德為了把持資源無所不用其極。



鄭麗文說，還好國民黨扛住了多數地方縣市執政，否則若任由民進黨繼續為所欲為，整個台灣早就被掏空殆盡。所以這次選舉至關重要，攸關台灣民主能否重回健康發展的正軌，每一張選票都是守護民主、讓人才出頭天，更是拒絕新潮流吃銅吃鐵、禍害台灣的決戰。



鄭麗文強調，彰化縣這一戰我們非贏不可！唯有魏平政當選，彰化縣才能繼續健全發展，絕不能淪為新潮流牟取私利的囊中物。我們也不是被嚇大的，我們堂堂正正做人、清清白白做事，面對民進黨的司法手段，無所畏懼，今天身體長了毒瘤，就必須果斷割除，為了健康的民主、清白的選舉、縣政建設，懇請大家務必集中選票，全力支持魏平政，力抗新潮流。