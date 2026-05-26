李英明：地緣政治風險影響台灣半導體產業

中原大學校長李英明發表專題演講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月7日電（記者 盧誠輝）台灣中原大學校長李英明6日在桃園產業科技高峰論壇以“為什麼台灣沒有單獨成為AI產業帝國？”為題發表專題演講時表示，地緣政治風險改變台灣半導體產業發展，讓台灣長期以來只能堅守硬體代工的角色，但也因此讓台灣成為全球半導體AI供應鏈的整合者。



李英明，政治大學東亞研究所博士，曾任政大東亞研究所所長、政大國際事務學院院長、政大特聘教授、中華科技大學企管系教授兼副校長、兩岸交流遠景基金會執行長、“國政基金會”內政組副召集人、中原大學副校長，現為中原大學校長。



李英明強調，台灣從1980年代開始發展半導體產業時，便因受到冷戰思維下的地緣政治影響，被定位並扮演“硬體代工”的角色，台積電等企業也只能順此趨勢發展。近年則隨著輝達（NVIDIA）在AI產業的崛起，台灣半導體產業只能選擇附庸在輝達底下，成為全球半導體AI供應鏈的整合者。



他提到，台灣若要單獨成為AI產業帝國，需要海量數據、大型語言模型、龐大的終端消費與企業應用市場。但台灣缺乏本土大型軟體與網際網路服務平台，難以提供足夠大的應用場域來堆疊數據與發展自主的AI應用生態系，這也是台灣無法單獨成為AI產業帝國的主因之一。



李英明分析，台灣資本市場與企業長期追求高勝率、短期效益、可預期的回報與穩定獲利，無法容忍高風險的“豪賭式”投資。相較之下，輝達曾數次面臨破產，並在初期零獲利時仍持續砸下近40億美元研發，這種經歷高風險與長周期開發軟體定義市場的模式，在台灣資本市場與董事會環境下極難被允許。



李英明指出，台灣幾十年來精於代工優化，努力追求最高效率、最低成本與完美良率，成為AI伺服器等領域的“隱形冠軍”，但卻長期缺乏面向客戶的品牌行銷與規格制定權，最終只能選擇附庸於輝達等大型AI公司底下。



他說，台灣雖然無法因此獲得帝國級的超額利潤，但也成功避開市場波動風險以及與超微（AMD）、英特爾（Intel）等國際巨頭直接對決的風險，走出一條獨特的台灣半導體AI發展路線。