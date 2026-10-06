丁渝洲：“台獨”就是爭　避戰是當前首要工作

丁渝洲致詞。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月6日電（記者 莊亦軒）台前“國安局長”、陸軍司令李翔宙6日在台北舉辦新書發表會。台前“國安會秘書長”丁渝洲說，大陸將“台灣“主權”問題視為核心利益、絕無退讓空間，“台獨”就是一場戰爭”，避戰應是當前政府首要工作。“賴政府”大幅提高軍事預算、成立全社會防衛韌性委員會，卻忽略了“戰場經營”與“精神戰力”兩大關鍵作戰要素，若無精神戰力，買再多先進武器裝備也無法發揮。



丁渝洲指出，當前兩岸在綜合實力與軍力上的差距越來越大，加上中美峰會後雙方關係有所改善，更讓台灣處境雪上加霜。大陸不斷強調“台灣主權”是核心利益、沒有任何退讓空間，“一旦爆發戰爭，解放軍會不惜一切代價取得勝利”。因此，台灣當前政府的首要工作就是思考如何避免戰爭。



他強調，兩岸僅一水之隔，經濟往來與通婚密切，更是同文同種的炎黃子孫，呼籲雙方政府應以交流合作、對談取代對立，以和平方式化解兩岸分歧。



前“國安局長”、陸軍司令李翔宙6日在台北舉辦《政。望：前線五十年，從“國安”決策到世界現場的“國家”思考》新書發表會。蕭萬長、前“立法院長”王金平、前“國安會秘書長”丁渝洲、中國國民黨籍台中副市長鄭照新、前國民黨文傳會主委、媒體人尹乃菁出席，座談會由尹乃菁主持。



“賴政府”雖大幅提升軍事預算，卻忽略兩大作戰要素。他分析，台灣幅員有限，戰場經營格外重要，但過去30多年來軍方卻大幅取消、撤除要塞工事，甚至去年“漢光演習”還出現需要在廟宇旁堆放彈藥的荒謬景象。他特別以伊朗為例，伊朗長年在花崗岩山區深挖隧道、系統性建構防衛體系，不僅防禦堅實，還能找到反擊機會，令國際軍事專家刮目相看。台灣必須汲取教訓，依據未來作戰需要強化戰鬥工事與戰場經營。



讀完李翔宙新書丁渝洲深受啟發，他回顧過去30多年來美中台三方戰力發生巨大變化。2000年時美軍政策原為同時打贏兩場戰爭，後因911事件轉為反恐戰爭，常規戰力近乎原地踏步。反觀解放軍自1999年南斯拉夫使館被炸後，以史無前例的速度提升陸海空軍及飛彈戰力，在西太平洋的軍事實力已取代美軍成為最強存在。



而台灣政治人物為了爭取選票，歷經政黨輪替持續縮短兵役，至馬英九時期縮短至4個月。他表示，現在雖然把兵役恢復成一年，但一年當中又放假超過120天，這種制度下怎麼能夠訓練出合格的士兵呢？套句美國二戰名將巴頓的名言，“把訓練不成熟的士兵送到戰場，就是間接殺人犯。”過去20餘年，對台灣戰力傷害最大的，就是台灣的政治人物。



關於整軍備戰與台灣戰略思維，他舉歷史上的帝國為例，步兵造就羅馬帝國、騎兵造就蒙古帝國、海軍成就大英帝國、空軍成就美國，如今無人機與AI已成中美競逐核心，戰爭型態已徹底改變。呼籲軍方必須研究新型態戰爭，確立正確建軍目標，才不致重蹈第一次世界大戰後法國修建馬其諾防線、反被德國用新興的空軍、戰車組成的閃擊戰擊破的覆轍，將有限的預算真正花在刀口上。