黨籍參選人涉賄賴清德辭主委？劉建國未回應

雲林縣長參選人、綠委劉建國。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月6日電（記者 李京昇）民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富、其弟蔡永順以發放育兒津貼名義加碼送紅包涉賄選，國民黨團6日開記者會表示，民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國難以切割，並要求劉建國競選總部主委賴清德請辭。劉建國今天舉行政見發表會，會後對於國民黨團喊話，劉與其黨團並未回應。



民進黨雲林縣黨部執行長、雲林縣議員蔡永富，今年底不再競選連任，改由其胞弟、政治素人蔡永順投入選戰，為求順利當選，兩兄弟涉嫌鄉公所發送新生育兒津貼時，穿著選舉競選背心現身，蔡永順以個人名義，向具有投票權的新生兒家庭逐一發放新台幣2000元現金紅包，檢方掌握至少有20餘戶家庭收到該筆款項，雲林地檢署2日發動搜索查扣高達290萬元現金及大批紅包袋，訊後認定犯罪嫌疑重大，蔡永順因串供之虞遭法院裁定羈押禁見，蔡永富則裁定60萬元交保候傳。



國民黨“立法院”黨團今天開記者要求劉建國應出來面對，公開向雲林縣民道歉，任何人都不能接受賄選，並要擔任劉建國競選總部主委的賴清德辭去競總職務。



劉建國今天舉行教育政見發表會，針對雲林縣黨部幹部、黨籍縣議員參選人涉賄爭議，劉並未回應，劉的團隊則強調以政見發表會為主，盼不要模糊焦點。



劉建國提出“雲林三愛、教育有愛”理念，從“守護愛、減負愛、陪伴愛”3方向推動教育政策，包括成立校園安全專家支援中心、推動“智慧安心校園2.0”，以及“教師行政4年減半”，導入AI及增加行政人力，減輕教師負擔。



在家庭照顧方面，劉建國主張公立學校營養午餐免費，引進食品技師把關食安，並成立“雲林校園營養食安中心”，初期規劃6區服務網；另推動國小“安心課照”，放學至下午6時免費照顧，有需求學生可申請參加，國中則推動“青春陪伴”，提供運動、AI、藝文及技職等多元課後活動，希望讓“孩子安心、老師專心、家長放心”。