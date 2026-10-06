王鴻薇力挺魏平政籲團結　批新潮流吃香喝辣

藍委王鴻薇輔選魏平政。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月6日電（記者 方敬為）中國國民黨彰化縣長參選人魏平政今天下午舉辦“彰化縣婦女後援會成立大會”，國民黨籍“立委”王鴻薇南下站台，她強調，彰化縣長選舉不只是藍綠對決，更是與全台最大派系新潮流的決戰！因為民進黨縣長參選人陳素月就是新潮流成員，就是賴清德人馬，呼籲彰化人要團結，不要讓新潮流把持彰化，票投魏平政、下架新潮流！



魏平政6日下午舉辦“彰化縣婦女後援會成立大會”，包括國民黨黨主席鄭麗文、“立委”王鴻薇、楊瓊瓔等人出席見證。現場由魏平政頒發聘書予後援會會長楊秀霞，並由鄭麗文授戰旗，宣告婦女後援會成立，眾人齊喊“魏平政凍蒜！”場面熱鬧。彰化縣長王惠美仍未出席輔選。



王鴻薇登台助講，她強調，彰化縣長選舉非常重要，因為六都之外，人口最多的縣市就是彰化縣，彰化牽動中台灣的發展，正如我們一再強調的，中彰投必須連成一體，現在台中市由市長盧秀燕交棒給“立法院副院長”江啟臣、南投縣長許淑華要爭取連任，彰化縣的魏平政雖然起步較慢，但最近的聲勢也越來越強，中台灣的建設與發展缺一不可！



王鴻薇說，她對彰化縣長選舉一役非常重視，一直希望能來彰化一趟，剛好藉這次婦女後援會成立，她一定要來替魏平政加油打氣。



王鴻薇強調，魏平政這次對上的不僅是單一候選人，而是民進黨內最大、最會吃香喝辣的派系“新潮流”。上周六她去高雄幫市長參選人柯志恩站台時也說過，柯志恩面對的不是賴瑞隆一個人，同樣是整個新潮流。



王鴻薇指出，新潮流的本質大家都很清楚，以新系大老吳乃仁為例，其積欠台糖高達新台幣1.7億元，面對這筆鉅款，竟然還可以分期付款300年，每月只需還5萬元，一般百姓欠稅幾百塊都會被“國稅局”追到底，而新潮流的權貴卻能享有這種特權，大家看得下去嗎？你們希望彰化縣也變成新潮流的囊中物嗎？



此外，王鴻薇說，國民黨在鄭麗文主席的指導下，提出重啟核電公投，檢討錯誤的能源政策。今天台電會虧損如此嚴重，全是因為光電弊案，正所謂“雲豹吃飽，台電跌倒”。雲豹能源就是新潮流的大金主，錯誤的光電政策背後全都是新潮流在操弄。



王鴻薇呼籲，一定要集中選票力挺魏平政，現在很多民進黨選將表面上包裝得很清廉、愛民、無害，但實質上整個台灣都被新潮流把持、吃香喝辣。為了我們的下一代，我們絕對不能把台灣的未來交給這樣的派系，懇託大家發揮最大的力量，全力支持清廉正派的魏平政，不要讓新潮流和賴清德得逞！