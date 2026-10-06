綠營選將涉賄　雲林黨團籲勿未審先判

民進黨雲林縣議會黨團今天舉行記者會要澄清賄選爭議。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月6日電（記者 李京昇）民進黨雲林縣黨部執行長、縣議員蔡永富與其胞弟蔡永順，以發放育兒津貼名義加碼送紅包涉賄選，林地院裁定蔡永順羈押禁見、蔡永富新台幣60萬元交保。國民黨“立法院”黨團6日要求民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國說清楚。而民進黨雲林縣議會黨團今天下午緊急開記者會，要求國民黨團回到事實與證據，勿將地方公益行動與選舉刻意連結、未審先判。



根據雲林地檢署調查，蔡永順今年3月至9月間，由蔡永富資助現金，利用公所發放新生育兒津貼時，身著競選背心陪同到場，並以個人名義加碼發放每戶新台幣2000元現金紅包，至少發放20餘戶新生兒家庭，藉此換取家庭成員投票支持。檢方1日查扣現金290萬元、紅包袋一批及禮金3萬4000元；2日裁定蔡永順羈押禁見、蔡永富60萬元交保。



國民黨團今天開記者會質疑，蔡永順、蔡永富兄弟現在一個收押、一個重保，劉建國難道想切割，蒙混過去嗎？賴清德身為劉建國的競總主委，核心幹部拿黑錢買票，難道可以當作沒看到、裝作不知情嗎？要求劉建國親自出面向雲林鄉親道歉。



對於賄選爭議，民進黨雲林縣議會黨團臨時通知，今天下午4點多舉行記者會，並指要針對國民黨團指控澄清。雲林縣議會民進黨團表示，蔡永富因其弟弟參與此次選舉，並未擔任民進黨雲林縣長參選人劉建國競選團隊職務，呼籲國民黨導正視聽，讓公益歸公益、選舉歸選舉，回到事實與證據討論。



今天由民進黨雲林縣議會黨團現任總召集人洪如萍、幹事長顏嘉葦、縣議員江文登、張維崢、蔡孟真、蔡岳儒等人共同開記者會。



民進黨團總召洪如萍表示，蔡永富自2024年起自掏腰包提供新生兒家庭生育鼓勵金，持續多年並非因選舉才開始，也沒有要求民眾提供政治對價，蔡永富配合公所發放津貼時程，地方鄉長、村里長及代表也曾參與，屬於長期地方關懷，不能因今年參與選舉就被解讀為賄選。



針對外界關注檢方查扣的290萬元款項，議員顏嘉葦表示，款項究竟是否涉及選舉，應交由檢調及司法程序認定，依目前掌握的司法程序資訊，檢方調查後已認定290萬元與本案無關，並在隔天將款項返還當事人。顏嘉葦強調，既然檢方已釐清款項與案件無關，在沒有判決及確定證據前，就不應再將290萬元影射為賄選款項。



議員蔡岳儒、張維崢、蔡孟真表示，尊重不同政黨提出質疑的權利，但任何指控都應建立在事實與證據上，案件仍在司法程序，就應遵守無罪推定，避免透過政治語言提前定罪。