戰時備援納兒童館？卓榮泰：不適合公開討論

左起台“防長”顧立雄、“行政院長”卓榮泰、“內政部長”劉世芳接受質詢。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月6日電（記者 邱筠媜）針對網路流傳“中央聯合應變中心”將台北故宮、板橋兒童未來館等公共設施列為戰時備援場址，“行政院長”卓榮泰6日於“立法院”答詢時表示，若人為或特殊災害，應變中心所在位置不適合公開討論，不過，既然要維持應變中心安全，就不會放在妨礙民眾安全或明顯的地方。



網路論壇PTT於日前出現一篇題為“冥禁洞居然有臉搞黨慶，慶三小啦”之爆料文章，內容指出“中央聯合應變中心（CJEOC）”設置地點與佈局規劃的內部機密簡報資料，其中將台北故宮、籌備中的板橋兒童未來館，納入選址考量，更標註此項建議出自“美方陸軍工兵團建議”，引發網路議論。



“行政院長”卓榮泰6日下午率各部會官員赴“立法院”施政報告並備詢。



中國國民黨籍“立委”游顥質詢時問，報導指稱把台北故宮、兒童未來館、台北車站民用等公共設施列入戰時備用場址評估，有沒有這樣的報告？



“內政部長”劉世芳指出，目前為止這都不是正確的訊息，公共設施裡的避難設施，如果遇到地震等狀況，當然需要處理，這些都是針對一般民眾，並非備用或戰時資源中心。“警政署”本來就是針對民防上的避難收容與安置設施與許多公共設施進行結合，目前正朝這個方向規劃。



游顥問，不管是平常防救災或突發狀況與戰時，上述地點是否在“內政部”的評估範圍內？劉世芳說，因為在需要收容大量災民的情況下，本來就應該考慮各種不同狀況。



游顥追問，將軍事目標變得像民用目標的戰術，會不會反而增加平民在戰時被誤判波及的風險？戰時是否會成為動員或作戰據點？



“國防部長”顧立雄指出，強化戰時韌性是“國防部”一直以來努力的方向，他們是進行防衛作戰，不是到敵境進行攻勢作戰，防衛作戰最主要的目的是在主場優勢下發揮不對稱作戰，來抵禦大陸的侵略，使其侵略行動無法成功。

