陳識明：綠整合網軍側翼　未來攻勢會軍隊化

前YT頻道比特王製作人陳識明。（中評社 資料照） 中評社高雄10月7日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台北市長蔣萬安臉書有關毒品案的發文短短3天被61萬則留言灌爆受關注。前YT頻道比特王製作人陳識明向中評社分析，綠營終於把側翼整合起來，這是一種測試，未來攻勢會更有秩序、軍隊化，並一路強到2028大選，現已開始有攻守互換、綠佔上風了，藍白要謹慎對待。



陳識明，1990年生，高雄人，過去曾參加挺扁運動、太陽花學運，2017年後加入國民黨並成為終身黨員。曾是90萬人訂閱的YouTube頻道“Bit King比特王出任務”製作人，現仍持續經營自媒體工作。



蔣萬安近日因毒品政策議題與對手民進黨的沈伯洋交鋒，臉書一則發文在短短發文湧入超過61萬則留言，引發外界討論網軍再現。



對這次大規模網軍動員事件，陳識明認為，這反映出綠營終於把側翼都整合起來了，因為自從蔡英文卸任之後，蔡的網軍，尤其有些網軍合作的公司，以前在蔡英文時代長期與綠營合作的公司，不怎麼受賴清德青睞。



陳識明表示，經過一、兩年的洗牌與磨合，民進黨重新與這些網軍接上線，也終於在這一次的台北市長選舉，打出一個整合戰，就是有恢復到蔡英文與韓國瑜2020大選那時，也就是網軍交戰最激烈的時候。



“不過這次終於在民進黨沈伯洋、國民黨蔣萬安的台北市長選戰中，被重新集結起來。”陳識明指出，不然這兩年，賴清德上任後綠營網軍打得很散，議題也沒有掌握好，各自為政、零零散散，看起來好像真的沒拿預算一樣。



對於之後的趨勢，陳識明表示，第一，綠營重新掌握網軍大權後，未來對網路上的攻勢會越來越強，而且會一路強到2028大選。第二就是對綠營來說，蔣萬安就是最好的樣板對手、最好的集結對象，等於綠營把蔣萬安默認成賴清德最大對手。