為何選黨主席？鄭麗文笑說為了當女神

國民黨主席鄭麗文致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月6日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文今天出席彰化縣長參選人魏平政“彰化縣婦女後援會”成立大會，她稱讚婦女朋友都是美麗且溫柔的力量，是在彰化縣長選舉中協助藍營拉票的重要角色。鄭並開玩笑說，過去她擔任“立委”時被稱為“女戰神”，但其實比較想當“女神”，差一字差很多！所以她決定選黨主席，因為黨中央無人跟她搶女神的位子。語畢引起哄堂大笑。



魏平政6日下午舉辦“彰化縣婦女後援會成立大會”，包括國民黨黨主席鄭麗文、“立委”王鴻薇、楊瓊瓔等人出席見證。現場由魏平政頒發聘書予後援會會長楊秀霞，並由鄭麗文授戰旗，宣告婦女後援會成立，眾人齊喊“魏平政凍蒜！”場面熱鬧。彰化縣長王惠美仍未出席輔選。



鄭麗文在向婦女後援會成員請託時，提及女性能夠溫柔，也能很強悍，她回憶在在“立法院”擔任“立委”時，被稱為“女戰神”，當時她很納悶，為什麼只能當“女戰神”，不能當“女神”？因為差一個字真的差很多！



鄭麗文提到，隔壁南投縣的許淑華縣長，在當選縣長前我們是“立法院”的同事，當時大家都稱許淑華為“神力女超人”，女超人是女神，那為什麼她不能當女神，要當女戰神呢？聽起來太強悍了。



鄭麗文說，所以自從許淑華當選縣長之後，她就立志不要再當女戰神了，接下來，王鴻薇正好透過補選當選“立委”，她覺得王鴻薇的戰力很強，當時就盤算，要把“立法院”“女戰神”的棒子交給王，結果沒有想到，對方之後又被封為“立法院”林青霞”，又來一個女神！



鄭麗文笑稱，在“立法院”當不成女神，她只好來選國民黨黨主席了，“因為黨中央沒有人會來搶女神的位子”，而且她來擔任主席後，確實很多人都誇讚，變漂亮了！她當場問大家有沒有比較漂亮？現場與會人士回答“有！”鄭麗文笑開懷，自嘲當上黨主席後，臉皮也變厚了。幽了自己一默。