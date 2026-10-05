鏡頭：雲林縣崙背牛樂園　將乳品與觀光結合

園區內有不少親子遊憩設施。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月8日電（記者 李京昇）雲林崙背鄉酪農產業已有50多年歷史，1973年設置乳牛專業區後，逐步形成酪農聚落。千巧谷乳業文化事業股份有限公司2003年在崙背成立，從烘焙起步，使用在地鮮乳製作麵包、蛋糕等產品，2016年設立牛樂園牧場，將乳品與休閒觀光結合，讓遊客有機會認識當地酪農業。



雲林崙背鄉是台灣重要酪農產區之一，當地酪農業發展已有50多年歷史，1973年政府輔導設置乳牛專業區後，乳牛飼養逐漸成為地方農業的一部分，至今仍有酪農戶從事鮮乳生產。根據縣府統計，目前雲林全縣生產鮮乳約4000多公噸，崙背鄉產量就佔7成，有鮮乳之鄉美譽。



千巧谷乳業公司早期以烘焙為主，產品包括麵包、蛋糕及乳製品等，其中不少產品使用鮮乳作為原料，2016年千巧谷在崙背設立牛樂園牧場，將乳牛飼養與休閒空間結合。



園區可看到乳牛，並設有餐飲、烘焙及親子遊憩空間，平、假日都吸引不少家庭遊客前往，遊客到千巧谷除了購買乳製品及烘焙食品，也可以透過牧場環境了解乳牛飼養及鮮乳生產，從日常飲用的鮮乳認識崙背酪農背景，也讓千巧谷牛樂園逐漸成為雲林地方觀光景點之一。

