西螺大橋藝陣祭　結合傳統宮廟與現代表演

雲林縣政府今天宣傳西螺大橋藝陣文化祭。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月6日電（記者 李京昇）2026西螺大橋藝陣文化祭將於10月17、18日在西螺大橋登場，活動以“藝陣、文化、信仰”為核心，安排音樂、藝陣、宗教文化及火舞等演出，並串聯雲彰兩地宮廟，中國國民黨雲林縣長張麗善6日邀民眾到濁水溪畔感受傳統文化與現代展演。



根據台灣“觀光署”資料，西螺大橋位於濁水溪下游，橫跨雲林西螺及彰化溪州，這座受美援資助的大橋，長1939.03公尺，寬7.32公尺，採華倫氏穿式橋樑，鋼鐵作架，水泥橋墩，衍樑31孔，橋墩32座，橋墩間隔60餘公尺，昔日為遠東第一大橋，往昔曾附設台灣糖廠的小鐵道，形成汽車及小火車並行特殊景觀



張麗善表示，西螺大橋通車至今73年，是連結雲林與彰化的重要交通橋梁，也承載兩地居民共同的生活記憶與信仰，更是媽祖遶境隊伍的重要路線。縣府持續透過藝陣文化祭，將傳統文化與現代展演結合，讓年輕世代認識傳統藝陣，也讓遊客來到西螺不只是經過，而是停留、體驗地方文化。



文化觀光處長謝明璇指出，今年活動一連兩天，首日晚間開幕安排十鼓擊樂團、曾昱嘉、西岸小法咒及熾行者火舞演出，結合擊樂、音樂、民間信仰與火舞；第2天則由楊淨宇、嘻哈團體臭屁嬰仔、震樂堂及鳳武薪傳西螺鳳山館接力演出。



活動也與西螺福興宮合作，由福興宮邀集雲彰兩地宮廟舉行會香活動，串聯地方信仰文化；現場另有雲林縣無形文化資產北港老塗獅白鶴獅陣演出，讓民眾近距離接觸傳統藝陣。活動最後將施放300秒高空焰火秀，為兩日活動畫下句點。



現場另規劃餐車市集及消費集點活動，完成指定消費可兌換限量造型悠遊卡。雲林縣肉品市場與西螺鎮農會也合作提供在地風味滷肉飯及貢丸湯，兩日共準備1400份免費品嘗，讓民眾欣賞展演之餘，也能品嘗西螺在地風味。