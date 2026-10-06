陳識明：台人瘋追大陸短劇沖淡選舉熱度

前YT頻道比特王製作人陳識明。（中評社 資料照） 中評社高雄10月7日電（記者 蔣繼平）近來網路上掀起一波AI生成短劇風潮，前YT頻道比特王製作人陳識明向中評社表示，台灣人也在瘋大陸的AI短劇，而且一看就停不下來，但也導致零碎時間都被攻佔，間接讓今年選舉很多議題都打不起來，選民注意力越來越沒辦法集中。



至於選情影響，陳識明表示，這對民進黨可能是好事，因為大家越不關心政治，越對民進黨沒有批判。但民進黨政府會去針對的大陸APP，反而是讓民眾突破同溫層、突破綠營訊息繭房、看到真相，民進黨才會受不了，要去貼“統戰”標籤來禁止。



陳識明，1990年生，高雄人，過去曾參加挺扁運動、太陽花學運，2017年後加入國民黨並成為終身黨員。曾是90萬人訂閱的YouTube頻道“Bit King比特王出任務”製作人，現仍持續經營自媒體工作。



大陸AI短劇在2026年迎來爆發式成長，光是2026年上半年，新上線AI短劇便超過22.19萬部，幾乎每分鐘就有一部新劇上線，從修仙、穿越、重生到無限流，各類題材百花齊放。同時也從大陸平台快速外溢，台灣也在討論長輩狂看AI短劇的現象。



對此，陳識明表示，前幾年開始大陸就流行短影音的模式，近年又夯微短劇，藉由短影音的平台來輸送這些網劇，有些演員也因此爆紅，年年流量都破億。而在今年這波AI衝擊下，AI短劇已經迅速崛起，也輕鬆破幾億、幾十億的門檻。



陳識明表示，台灣這邊的市場當然也是被強烈影響，因為台灣這邊無法產生本土AI短劇，市面上看到的AI短劇都是大陸過來的。劇情五花八門、一兩小時就可以看完一部劇，沒有負擔，很適合用來填補零碎時間。



陳識明表示，因為很多人一看不知不覺時間就過去了，等於除了工作、睡覺、看劇之外，已經沒有太多餘時間可以追蹤政治新聞與政治議題。簡單來說，台灣民眾零碎時間有被AI短劇攻佔了的現象。



陳識明表示，所以可以看到，包含毒油也好、治水也好，這些比較正式的議題，很難在民眾之間形成討論度，變成曇花一現。在網路上熱個三、五天，了不起一周，熱度就消散了，這也是呈現出整體台灣選民注意力越來越沒辦法集中。



陳識明表示，台灣人基本上，在手機上都是用紅果短劇APP來追大陸短劇，這是今年所有台灣人在手機上追短劇的平台榜首。電腦上，還是用YT為主，但是都從紅果APP這邊搬運過去，主要是為了賺YT的流量。