李翔宙：台灣安全不能交到別人手上

台前“國安局長”、前陸軍司令李翔宙。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月6日電（記者 莊亦軒）前“國安局長”、前陸軍司令李翔宙6日發表新書《政。望：前線五十年，從“國安”決策到世界現場的“國家”思考》表示，台灣永遠拚不過兩岸軍備競賽，但比不過不代表守不住，因此要讓自己強大使敵人不敢侵略，同時不能把安全交到別人手上，最後則是政府要讓民眾願意守護這塊土地。



李翔宙下午舉辦新書發表會，蕭萬長、前“立法院長”王金平、前“國安會秘書長”暨退役上將丁渝洲等出席。



李翔宙表示，台灣有三件事要準備，分別是讓自己足夠強大，進而使敵人有不敢侵略的念頭，同時不能把安全交到別人手上，最後則是政府要讓民眾願意守護這塊土地。



李翔宙指出，若從戰略思維上思考，備戰與和平其實是一念之間，台灣有太多可以用和平方式爭取戰略空間，台灣如果可以發揮地理優勢，在人道救援、半導體產業上發揮影響力，取得在周邊國家的戰略主導地位，讓大陸沒辦法去找到攻打的空間與機會。



李翔宙，退役陸軍二級上將，陸軍官校第43期砲兵科。曾任駐丹麥代表、“國輔會”主任委員、“國安局長”、陸軍司令、憲兵司令、陸軍澎湖防衛指揮部指揮官、陸軍防空飛彈指揮部指揮官等職位，2015年退伍。



李翔宙對台下聽眾提出三問，“請問你相信政府嗎？對台灣政治有期待嗎？政府有在往好的方向走嗎”？如果心裡有一絲絲的疑惑、不確定，這本書就是寫給你的。



蕭萬長表示，兩岸關係是台灣所有問題核心，“國防”外交經濟社會，無一能置身其外，這句話在“國家”最高政策位置上，深深感受到每一個政策，最終都離不開兩岸這個變數，李翔宙用退一步海闊天空來談兩岸，不挑釁、不退讓，守住底線保留彈性，這是他認為台灣最需要的兩岸戰略智慧，不是軟弱、不是強硬，而是清醒。