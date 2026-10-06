徐佳青攜兒出訪惹惱媽媽們　羅友志：威力大

“僑務委員會委員長”徐佳青。（中評社 資料照） 針對“僑委會委員長”徐佳青被指控濫權，媒體人羅友志在臉書發文表示看法。(照:羅友志臉書) 中評社台北10月6日電／台灣民眾黨“立院”黨團指控，“僑委會委員長”徐佳青自2022年起，帶著未滿14歲的兒子以“攝影官”名義周遊列國，“外交部次長”吳志中今天受訪時表示，徐帶一個未成年兒子，“身為母親要照顧她的兒子”，引發批評。對此，資深媒體人羅友志指出，這次徐佳青的事件在Threads上極為火熱，這些是職場媽媽們的怨氣、剝奪感，而防民之口、甚於防川，“一旦潰堤，你知道那種威力”。



吳志中今天赴“立法院”備詢前接受媒體訪問，針對徐佳青被指控濫權，吳先稱“外交部”沒有接到任何檢舉，隨後表示，要理解徐佳青是一個母親，必須對14歲兒子負起照顧的責任，大家也要注意這事情。他指出，相關新聞報導已經看到了，“外交部”已開始釐清真相，如有結果會向外界報告，目前是請駐德國代表處釐清真相，“請大家不要忘記，徐佳青帶一個未成年兒子，她身為一個母親，要照顧她的兒子”。



羅友志今天在臉書發文表示，善意提醒，雖然你不會理我，選舉過、懂政治的人都知道，婦女票是選舉中最難求、也最容易一去不復返的選票，這次徐佳青的事件在Threads上極為火熱，“你自己看有多少貼文，每則帖那按讚數有多猛烈”，那就是怨氣、剝奪感。



羅友志指出，這些是職場媽媽的怨氣，努力張羅小孩在自己上班時間活動的全職媽媽們的剝奪感，這樣的人有多少？這樣的人，願意看新聞尤其政治新聞的比例，有多少？徐佳青的相關新聞和這些媽媽們的生活困境“完全諷刺性十足的模樣”，這樣的人看完、生氣後，政府還有機會碰到她們？讓她們理解、回頭的機率有多少？他認為，過2天，“外交部”的調查一定是“查無不法”，但防民之口、甚於防川，“一旦潰堤，你知道那種威力”。