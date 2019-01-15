呂正華：企業人機協作時代來臨　產業須升級

台灣工業總會秘書長呂正華發表專題演講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月7日電（記者 盧誠輝）桃園市政府攜手中原大學6日舉辦“半導體全球布局與供應鏈韌性”產業科技高峰論壇，台灣工業總會秘書長呂正華發表專題演講時表示，企業“人機協作”（Agentic）時代已經來臨，企業未來的人才需求將朝向高度專業化發展。



呂正華，台大電機所碩士，曾任“經濟部”工業局長、“數發部”數位發展署第一位署長，現為財團法人孫運璿學術基金會執行長、台灣工業總會秘書長。



呂正華強調，企業“人機協作”的時代已經來臨，未來企業模式是“極少數的人搭配大量的AI代理人（AI Agent）”，讓這些AI代理人處理例行性數據收集，但各領域的專業知識仍需由專業人才帶領與深化，所以企業未來的人才需求將朝向高度專業化發展。



他提到，他最近去拜訪企業發現，許多企業都已開始導入AI在產線運用，並透過AI代理人來大量減少公司的人力需求，他們稱此為“人機協作”模式。



呂正華舉例，一家200人規模的公司，未來可能只會留下10個人才職缺，其他190個職缺都是由AI代理人去執行，而留下來的這10個人因為必須去帶領其他190個AI代理人工作，所以都必須具有高度的專業需求。



他指出，企業對未來人才需求，光只有技術是絕對不夠的，還必須要有精確度與穩定度，因為企業若不導入AI來深化技術與邁向智慧製造，遲早會被淘汰，所以未來企業的經營模式必須透過數據化、AI預測與精密技術，才有辦法深化競爭力。



呂正華認為，面對數位經濟時代來臨，產業升級已經刻不容緩，未來傳統產業不一定會被淘汰，會被淘汰的是那些不願調整經營模式的企業。