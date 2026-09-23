張東隆：台灣半導體產業競爭力　靠群聚效應

大根光學副總經理張東隆發表專題演講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月7日電（記者 盧誠輝）桃園市政府攜手中原大學6日舉辦“半導體全球布局與供應鏈韌性”產業科技高峰論壇，大根光學副總經理張東隆發表專題演講時表示，台灣半導體產業的優勢是“群聚效應”，因在地供應鏈緊密合作，調度資源快速，才能大幅降低營運與維護成本。



張東隆，美國辛辛那提大學電機碩士，曾任職於英特爾（Intel）、茂矽、世界先進等企業，現為大根光學副總經理。



張東隆強調，台灣半導體產業能在全球保持競爭力，主因是“群聚效應”，在地供應鏈緊密合作，調度資源快速，大幅降低營運與維護成本。加上企業積累數十年的經驗與數據快速傳承，搭配自動化與AI工具迅速生成最佳生產配方。



他提到，台灣半導體產業能夠勝出，有一個很重要的原理就是“群聚效應”，因為台灣具有非常完整的半導體供應鏈，平常雖然彼此保持競爭關係，但有困難的時候大家也會互相幫忙，這是在其他地方完全得不到的效果。



張東隆舉例，以前他在別家公司的時候，想去英國買一個廠，結果這個廠最後只花了一塊歐元就買到，其他都是英國政府出的錢，大家可能會以為這樣很好，但等到工廠真正要開始運作了，才是痛苦的開始，因為當地什麼東西都沒有，連要叫一批料都非常困難，成本也非常高。



他說，這要是發生在台灣的話，只要跟隔壁工廠調貨就可以辦到了，就算是三更半夜，只要對方倉庫有貨，通常都會願意幫忙，因為大家都在同一條船上，雖然彼此競爭，但也會互相幫忙，這就是台灣半導體產業供應鏈的優勢。



張東隆指出，台灣半導體產業除了群聚效應優勢外，面對快速變動的市場脈動，台灣企業具也備極強的轉向與應變能力。加上企業積累數十年的經驗與數據能快速傳承，搭配自動化與AI工具，讓台灣半導體產業能迅速生成最佳生產配方。