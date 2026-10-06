鄭麗文：國民黨要當民主法治的“護國神山”

國民黨主席鄭麗文出席工商建研會活動。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文6 日晚上表示，國民黨將全力以赴，力拚2028年重返執政，為“中華民國”締造和平穩定環境、創造新的繁榮。在政治上，國民黨也要成為台灣和平、穩定、繁榮、發展，以及保護民主法治的“護國神山”。



工商建設研究會6日晚在台北舉行第19、20屆理事長交接典禮暨聯誼晚會，第19屆理事長雷宏毅正式卸任，由第一副理事長、中國國民黨前桃園縣長、前“立委”吳志揚接任第20屆理事長，鄭麗文擔任監交人，國民黨前主席、吳志揚父親吳伯雄也到場見證。



另外包括國民黨前主席朱立倫、台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴以及多位藍營民代也陸續到場，工商界人士齊聚，場面熱鬧。



鄭麗文致詞表示，10月是光輝的月份，“中華民國”今天在民主、自由、法治、繁榮與均富上的成就，是很多代台灣人共同累積的成果。台灣“國家安全”的重要基石與競爭力來源，也來自產業界所創造、全球難以撼動的競爭力，建立起第一代的“護國神山”。



鄭麗文說，國民黨若能在2028年重返執政，目標就是創造下一代台灣經濟的“護國群山”。要停止意識形態“治國”，停止內耗、內鬥、撕裂與仇恨，也要讓兩岸政策重回正軌，在和平穩定的基礎上，把握AI時代帶來的轉折與契機，讓台灣重新在國際舞台發光發熱。

