吳志揚接掌工商建研會：打造最具影響力平台

吳志揚強調要將工商建研會打造成具影響力的平台。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨前桃園縣長、前“立委”吳志揚6日晚正式接任“中華民國”工商建設研究會第20屆理事長。他提出未來兩年要推動三大連結，串聯專家媒體、政府及民意機關、工商團體與產業公會，將企業界的經驗轉化為政策力量，目標是讓工商建研會成為台灣最具公信力、最具影響力的工商交流平台。



與國民黨關係密切的工商建設研究會6日晚在台北舉行第19、20屆理事長交接典禮暨聯誼晚會，第19屆理事長雷宏毅正式卸任，由第一副理事長吳志揚接任第20屆理事長，國民黨主席鄭麗文擔任監交人，國民黨前主席、吳志揚父親吳伯雄也到場見證。



包括國民黨前主席朱立倫、台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴以及多位藍營民代也陸續到場，工商界人士齊聚。吳志揚接棒理事長時，引來現場超過500位會員的歡呼，他也帶領全場高喊“建研領航、志氣飛揚”口號，士氣相當高昂。



吳志揚致詞時表示，接下理事長印信就是接下責任，他希望承先啟後、服務大家，這方面也從父親吳伯雄身上學習很多。工商建研會匯聚各行各業企業領袖，每一位會員的經驗都是台灣產業珍貴資產，未來要將這些智慧與經驗，轉化成推動產業前進及促進政策改善的力量。



吳志揚提出未來兩年的三大連結工作，第一是連結專家及媒體，讓企業專業意見被社會聽見；第二是連結政府及民意機關，讓專業意見推動政策制定與實施；第三則是連結各工商團體及產業公會，凝聚共識，為台灣產業發聲。



吳志揚強調，工商建研會未來每一次發聲都要有事實根據、具體建議及後續追蹤，並促進跨世代、跨產業、跨區域交流，讓資深企業家的經驗和新一代企業家的創意相互激盪。



他也提出推動“共享資本主義”的理念，希望企業創造價值的同時，讓員工、合作夥伴與環境共享成果，並將定期向會員報告工作進度，做到“每一次交流都有收穫，每一項建言都有後續”。