現場：吳伯雄歡喜見證吳志揚接重擔

鄭麗文和吳伯雄見證吳志揚接下工商建研會理事長。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）工商建設研究會6日晚舉行第19、20屆理事長交接典禮，87歲的中國國民黨前主席吳伯雄特別和夫人戴美玉早早抵達現場，親眼見證兒子、前桃園縣長吳志揚接下理事長重擔。吳伯雄整晚心情特別好，超過兩小時的餐會全程參與，還小酌幾口紅酒，給足兒子面子，父子情也成為現場另一焦點。



工商建設研究會6日晚在台北舉行第19、20屆理事長交接典禮暨聯誼晚會，第19屆理事長雷宏毅卸任，由第一副理事長吳志揚接任第20屆理事長，國民黨主席鄭麗文擔任監交人。



吳伯雄和夫人戴美玉早早就抵達會場，坐在主桌等待交接典禮開始。包括鄭麗文、台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴等藍營政治大咖陸續到場後，第一件事幾乎都是先上前向吳伯雄打招呼問候。



其中，蔣萬安更直接蹲在吳伯雄身旁，和他低聲交談了一會；黃敏惠則在席間幫忙盛食物、倒飲料，互動十分自然，也可看出藍營政治人物對這位前主席的敬重。



而吳伯雄看起來精神相當好，看著兒子接下工商建研會理事長重擔，臉上不時露出笑容。餐會開始後，他也大快朵頤，還小喝了幾口紅酒，更一路陪著吳志揚到活動結束，對已87歲的他而言，親自“待好待滿”，也展現對兒子接下新職務的重視與支持。