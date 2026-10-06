關注：徐佳青爭議延燒　綠會選前拔官止血？

徐佳青被民眾黨爆料公器私用，帶著兒子隨行出訪，在出差時又一家三口於美國團聚。（照片：陳昭姿提供） 中評社台北10月7日電（記者 黃筱筠）“僑委會委員長”徐佳青之前被爆料2022年上任到今，出差旅費高達新台幣兩千多萬，加上帶家人出訪，用公務車等爆料至今未歇，選前不排除被拔官止血，以免觀感不佳，連帶影響綠營選情。



屬民進黨新潮流系的徐佳青最近被爆料很多，包括為兒子量身打造赴東沙體驗營、兒子充當“攝影官”陪出訪，以及美籍丈夫唐博偉涉及使用公務車等爭議，雖然徐佳青對外說明，因民眾黨要求，“審計部”門已對她的核銷檢查過2遍，都沒有涉及圖利。



但為何“行政院長”卓榮泰以及綠營態度這麼低調，希望等調查結果出來之後再說，一定是綠營擔心後面還有其他爆料，就像讓兒子登東沙島事件之後，又有兒子充當攝影官陪著出訪，後面還會不會有什麼事件？綠營不敢打包票，更怕翻車。



只有“外交部次長”吳志中想替徐佳青救火，強調要理解徐佳青是一位母親，要照顧未成年的小孩，沒想到這個發言一出，更引發眾怒。網友在新聞底下留言指出，那一般工作的媽媽可以帶著小孩上班嗎？其他部會以後也比照辦理嗎？因為再度引起眾怒，連綠營“立委”都不敢替她緩頰，認為等調查出來之後再評論。



徐佳青一再被爆料，且兒子登東沙島事件已經被“監察院”以違反《公職人員利益衝突迴避法》規定開罰新台幣10萬元，現在兒子充當攝影官隨媽媽出訪，可以說得過去嗎？兒子隨行支出又是誰買單？是否跟隨媽媽以官員身份被禮遇？而之前徐被質疑時，還砲轟爆料的民眾黨，態度非常高傲，更讓民眾看不下去。



徐佳青一開始被踢爆就任5年出訪47次、526天，花費新台幣2300多萬元公帑，一人獨佔“僑委會”近3成出訪預算，而蔡英文上任時，“僑委會”預算約為13億元，近年逐步增加至26億元，明年度將再增加10億元，規模達到36億元。民眾難道不會懷疑預算增加，是要讓首長帶著家人出訪？



雖徐佳青一再強調自己沒圖利，但連綠營都不敢力挺，顯然也覺得觀感不佳。