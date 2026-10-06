現場：蔣萬安人氣旺　工商界老闆忘情喊凍蒜

蔣萬安出席工商建研會活動，受到現場熱烈觀迎。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台北市長蔣萬安6日晚出席工商建設研究會活動，一進場就受到熱烈歡迎，現場不少工商界老闆也放下平日嚴肅形象，忘情高喊“凍蒜”，展現蔣的高人氣。



蔣萬安也展現十足誠意，面對現場席開約50桌，他花了超過半小時逐桌敬酒，與會人士要求合影、自拍更是來者不拒，讓晚會氣氛一路沸騰。



工商建設研究會6日晚在台北舉行第19、20屆理事長交接典禮暨聯誼晚會，第19屆理事長雷宏毅卸任，由第一副理事長、國民黨前桃園縣長、前“立委”吳志揚接任第20屆理事長，國民黨主席鄭麗文擔任監交人，國民黨前主席、吳志揚父親吳伯雄也到場見證。



另外包括國民黨前主席朱立倫、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴以及多位藍營民代也陸續到場，工商界人士齊聚，場面熱鬧。



由於工商建研會與藍營關係密切，蔣萬安現身後，現場熱度明顯升高，他從進場到上台致詞，不時有與會者高喊“凍蒜”，不少企業界人士更拿起手機搶著拍照。蔣一下台準備逐桌敬酒，又被合影人潮包圍，但只要有人開口，他幾乎都停下腳步配合。



蔣萬安致詞時則把握機會細數市政成績，包括大巨蛋帶動演唱會經濟及國際賽事，並提到輝達落腳台北，未來將串聯內湖、北士科及南港軟體園區，打造台北科技廊帶。



距離年底選舉剩下53天，蔣萬安也向現場喊話，希望工商界“給萬安力量、給萬安支持”，讓他繼續為台北市及市民打拚，台下立即報以熱烈歡呼。



蔣萬安致詞後沒有匆匆離場，而是展開超過半小時的逐桌敬酒行程，約50桌一桌桌走。工商界老闆們也愈喊愈投入，“凍蒜”聲此起彼落，和蔣萬安握手、合照的人潮一路跟著移動，成為整晚活動中最熱鬧的場面之一。