徐佳青喊家人自費就可以？游淑慧翻3案狠酸

僑委會委員長徐佳青說，家人自費看他是基本人權，國民黨台北市議員游淑慧翻出3起案例很酸。（照片：游淑慧臉書） 中評社台北10月7日電／台灣民眾黨“立法院”黨團5日爆料“僑委會委員長”徐佳青利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國、老公開公務車等爭議。徐佳青6日回應，自服務“僑委會”以來，從未濫用公帑或職權，“至於我家人自費想飛到哪裡看我，應該是民主社會允許的基本人權吧！”中國國民黨籍台北市議員游淑慧6日翻出民進黨過去監督官員攜眷出差的3起案例，質疑民進黨過去要求“公務就是公務”，如今碰上徐佳青卻變成“順帶出訪、順帶開公務車、順便各國跑”。



游淑慧6日在臉書以“民進黨順起來，順便、順帶、順用國家資源”為題發文，表示徐佳青公務出訪期間被質疑家人、孩子同行，如今徐佳青強調家人是自費，她則反問，若按照民進黨自己過去監督其他官員的標準，恐怕不能只用一句“家屬自費”就結束討論。



游淑慧首先翻出2013年的“立法院”紀錄。她指出，當時媒體報導時任“國安局長”蔡得勝出國有“夫唱婦隨”情形，時任民進黨“立委”蕭美琴曾在“立法院”“外交及國防委員會”質詢表示，若是私人度假沒有意見，“如果你是公務出國，我們就有意見了”。



游淑慧並稱，當時還有民進黨“立委”提出提案，要求“審計部”專案查核“國安局”近3年的“國外差旅費”，提案人包括邱議瑩、蔡煌瑯、陳歐珀、蕭美琴及陳唐山。她藉此質疑，民進黨過去對官員公務出國攜眷的檢視標準相當嚴格。



接著，游淑慧再提2018年“移民署”長楊家駿事件。楊家駿當時遭爆公務視察時妻子同行，雖然楊家駿強調妻子的交通及住宿差額皆為自費，“內政部”仍認為事件造成“社會觀感不佳、影響政府機關形象”，先將楊調離署長主管職，交由政風單位調查。游淑慧酸稱，楊家駿當年的遭遇，“或許是因為他忘了入黨”。



第三起案例則發生2025年。當時“教育部政務次長”張廖萬堅赴帛琉出訪，因妻子同行而引發使用禮遇通關、公務車等爭議。張廖萬堅強調妻子費用自付，但吳思瑤當時仍直言事件造成“社會觀感不佳”，該反省、該檢討的都要做，並表示官員出訪若有家人同行，“自費、不享用公務資源”是基本要求。



游淑慧因此點名吳思瑤，反問如今面對同黨徐佳青，“2026年的吳思瑤，她認同嗎？”



游淑慧表示，從2013年蕭美琴、2018年民進黨政府處理楊家駿，到2025年吳思瑤評論張廖萬堅，過去民進黨所建立的標準其實相當清楚，“公務就是公務”，家屬有沒有自行負擔費用只是第一層，更應檢視的是家屬有沒有享受公務禮遇、使用公務車、外館或公務人力，以及私人活動是否因此混入公務行程，甚至增加政府成本。



游淑慧強調，這些並非在野黨現在新訂出的標準，而是民進黨政治人物過去自己提出的檢驗原則，“同一件事情，標準應該一致”。



游淑慧最後再酸，民進黨過去檢驗別人的標準一套套，如今到了徐佳青，“就一切順起來”，包括“順帶出訪、順帶開公務車、順便各國跑”，質疑執政黨面對自家官員是否仍願意用同一套標準接受檢視。