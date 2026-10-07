媒體人籲徐佳青知所進退　凌濤揭涉貪污罪

凌濤。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北10月7日電／“僑委會委員長”徐佳青因安排兒子登上東沙島，遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰新台幣10萬元，但徐佳青仍喊冤，接著台灣民眾黨再爆料徐兒子當“攝影官”隨徐出訪等。媒體人紛喊話徐知所進退，藍營桃園市議員凌濤痛批，徐把公家資源供養孩子、丈夫，已違貪污治罪條例，更涉圖利、侵占。



凌濤6日在《新聞大白話》節目表示，徐佳青過去總共有500多天的時間在海外，每天的日支費甚至可領到8000元，過去有幾百萬都花在徐佳青個人身上。然後問及僑務內容，徐佳青就說涉及國家機密，不便對外說明。但被發現她長期花納稅錢，不僅讓人感覺根本在觀光旅遊，她兒子去東沙島竟然還完全不符合資格，登東沙島的青少年計劃還為她兒子量身打造。



凌濤質疑，現在又發生徐佳青把兒子帶在身邊當攝影官，結果“外交部”出來講什麼話？說“因為他未成年”？我們家裡都有未成年的孩子，就可以拿公家資源去養我們的孩子嗎？這符合法規嗎？“這已經違反《貪污治罪條例》！”



凌濤指出，徐佳青的先生也被爆料，還去開使館（駐美代表處）的車？“那叫圖利！那叫侵占！”那是擺明了違法，三條罪竟然都集中在徐佳青身上，到現在為止可以不查？是什麼事碰到新潮流都轉彎？“妳在新潮流到底分量多大？重量級耶！妳真的是賴清德保妳耶？囂張到什麼地步！”



凌濤表示，連卓榮泰都忍不住說“自重”，“妳一點都不自重！因為妳以為妳是新潮流的老大姊？大搖大擺？妳憑什麼把國家的資源用在妳家人身上？這是貪污耶！”



媒體人謝寒冰在同節目、樊啓明在《國民開小會》節目談及徐佳青，都認為徐佳青應該要知所進退！