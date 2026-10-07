徐佳青爆攜兒出訪爭議　沈富雄：竟這麼糊塗

2024年僑委會委員長徐佳青一家三口出席“北美洲台灣婦女會第36屆年會暨訪視溫哥華地區僑社”照片。（照片：陳昭姿提供） 中評社台北10月7日電／台灣民眾黨“立法院”黨團5日爆料“僑委會委員長”徐佳青利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國、老公開公務車等爭議。前“立委”沈富雄6日在政論節目透露，自己其實和徐佳青熟識，徐應不是個會貪的人，自己實在無法相信，她竟然在這種公私分際的事上這麼糊里糊塗。



“僑委會委員長”徐佳青7日上午召開記者會宣布請辭，靜候調查。



台“外交部次長”吳志中6日赴“立法院”備詢前接受媒體訪問，針對徐佳青被指控濫權，吳先稱“外交部”沒有接到任何檢舉，隨後表示，要理解徐佳青是一個母親，必須對14歲兒子負起照顧的責任，大家也要注意這事情。他指出，相關新聞報導已經看到了，“外交部”已開始釐清真相，如有結果會向外界報告，目前是請駐德國代表處釐清真相，“請大家不要忘記，徐佳青帶一個未成年兒子，她身為一個母親，要照顧她的兒子”。



徐佳青6日下午透過文字回應，自己盡忠職守，從未濫用公帑或職權，“至於我家人自費想飛到哪裡看我，應該是民主社會允許的基本人權吧”。



針對徐佳青近日爭議，沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》表示，徐佳青其實和自己滿熟，而根據自己的認識，徐雖沒辦法像已故“法務部”前部長陳定南那麼乾淨，但在自己看來，徐應不是會貪的人。自己實在無法相信，徐佳青竟然在這種公私分際的事上這麼糊里糊塗。



至於吳志中的“身為母親要照顧兒子”說，沈富雄說，相較於徐佳青，此事自己更不能接受，吳說那是什麼話？一般人是把小孩帶去托兒機構，不是帶著到處跑，“還有個攝影官的名稱”，這未免也太過分，吳志中到底在做什麼？